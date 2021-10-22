Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку.

МОЗ України планує у 2022 році почати ревакцинацію населення від COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Telegram-канал Коронавірус у регіонах.

Наразі, як зазначив санлікар, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет з часом слабішає, навіть після щеплення.

"Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він стає все менше і менше. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь", - сказав Кузін.

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні встановлено черговий рекорд вакцинації – позавчора щеплення від COVID-19 отримали понад 250 тис. осіб. Одну дозу отримали 165 тис. 649 людей, повністю імунізовані - 85 тис. 605 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 373 тис. 550 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 743 тис. 615.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давигора