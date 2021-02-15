За словами лікарів, жінці вже важко було ходити, дихати, і вона не могла їсти.

У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі лікарі прооперували 47-річну жінку з Івано-Франківської області, видаливши їй 30-кілограмову пухлину.

Про це повідомляє Zaxid.net.

За словами лікарів, жінці вже важко було ходити, дихати, і вона не могла їсти.

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"У пацієнтки виявили пухлину заочеревинного простору, яка практично заповнила всю черевну порожнину. Вона стискала органи черевної порожнини. Жінка знала, що у неї пухлина, але боялася йти до лікарів. Прийшла тільки тоді, коли пухлина вже не давала їй нормально жити", - розповів завідувач відділення абдомінальної хірургії Мирон Огорчак.

Гістологічне дослідження пухлини показало, що у пацієнтки була рідкісна пухлина черевної порожнини - ліпосаркома. Завдяки успішно проведеній операції, яка тривала понад шість годин, прогноз хороший, але жінка повинна регулярно проходити консультації у онколога.

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Автор: Денис Прядко