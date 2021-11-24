З понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному із регіонів вже є меншою за індикаторний показник "червоного" рівня епідемічної небезпеки - 65%.

Міністерство охорони здоров'я фіксує спад тижневої кількості госпіталізацій хворих на COVID-19 у кожній області України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Ми фіксуємо спад тижневої кількості госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу у кожній області. З понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному із регіонів вже є меншою за індикаторний показник "червоного" рівня епідемічної небезпеки - 65%. До цього такий показник востаннє в нас був 30 вересня", - сказав міністр.

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Він також додав, що усі лікарні, які надають допомогу хворим на COVID-19, забезпечені киснем у повному обсязі.

"Наразі в України працюють 26 підприємств, які виробляють орієнтовний сумарний об'єм кисню для лікарень у розмірі 436 тон на добу. Починаючи із січня 2021 року по сьогодні, медичними закладами було використано 2 млн 458 тис. 700 тон рідкого та газоподібного кисню. І це дозволило забезпечити лікування 496 тис. 391 пацієнта", - розповів Ляшко.

Карантин в Україні: що відомо

В Україні скоротилась "жовта" зона карантину. Чернівецька область перейшла у "помаранчеву" зону.

За даними МОЗ наразі у "червоній" зоні перебувають 19 регіонів:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони.

"Помаранчева" зона на сьогодні розширилась. У цій зоні тепер чотири регіони:

Полтавська,

Харківська,

Закарпатська,

Чернівецька.

"Жовта" зона скоротилась, залишилось тільки дві області:

Тернопільська,

Кіровоградська.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 23 листопада, в Україні зафіксовано 14 тис. 325 нових випадків COVID-19. Було госпіталізовано 4 тис. 077 осіб, померли – 595. Одужали – 29 тис. 044 особи.

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіла 3 млн 367 тис. 461 особа, одужала – 2 млн 825 тис. 641, зафіксовано 82 тис. 913 летальних випадків.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Леся Лещенко