Міністерство охорони здоров'я фіксує спад тижневої кількості госпіталізацій хворих на COVID-19 у кожній області України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.
"Ми фіксуємо спад тижневої кількості госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу у кожній області. З понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному із регіонів вже є меншою за індикаторний показник "червоного" рівня епідемічної небезпеки - 65%. До цього такий показник востаннє в нас був 30 вересня", - сказав міністр.
Читайте такожУкраїна пройшла пік смертності від COVID-19 – НАН
Він також додав, що усі лікарні, які надають допомогу хворим на COVID-19, забезпечені киснем у повному обсязі.
"Наразі в України працюють 26 підприємств, які виробляють орієнтовний сумарний об'єм кисню для лікарень у розмірі 436 тон на добу. Починаючи із січня 2021 року по сьогодні, медичними закладами було використано 2 млн 458 тис. 700 тон рідкого та газоподібного кисню. І це дозволило забезпечити лікування 496 тис. 391 пацієнта", - розповів Ляшко.
Карантин в Україні: що відомо
В Україні скоротилась "жовта" зона карантину. Чернівецька область перейшла у "помаранчеву" зону.
За даними МОЗ наразі у "червоній" зоні перебувають 19 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони.
"Помаранчева" зона на сьогодні розширилась. У цій зоні тепер чотири регіони:
- Полтавська,
- Харківська,
- Закарпатська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона скоротилась, залишилось тільки дві області:
- Тернопільська,
- Кіровоградська.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 23 листопада, в Україні зафіксовано 14 тис. 325 нових випадків COVID-19. Було госпіталізовано 4 тис. 077 осіб, померли – 595. Одужали – 29 тис. 044 особи.
За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіла 3 млн 367 тис. 461 особа, одужала – 2 млн 825 тис. 641, зафіксовано 82 тис. 913 летальних випадків.