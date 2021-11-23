У міністерстві попереджають, що одним з найсерйозніших та найчастіших ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 є тромбоз. Це явище може мати незворотні наслідки.

Одним з найсерйозніших та найчастіших ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 є тромбоз. Це стан, який провокує утворення згустків крові в судинах - тромбів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Частіше тромби утворюються в глибокій вені ноги й можуть пересуватися по кровоносних судинах і потрапляти в легені (тромбоемболія легеневої артерії - ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен і ТЕЛА можуть привести до смерті.

Симптоми тромбозу:

біль і/або чутливість в литці або стегні;

набряк ноги стопи або щиколотки;

почервоніння та/або помітна зміна кольору тіла.

Водночас у МОЗ наголошують, що задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення і втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

Існує кілька факторів ризику утворення тромбів:

куріння;

вживання протизаплідних таблеток;

варикозне розширення вен;

малорухливий спосіб життя;

ожиріння;

вагітність;

вживання алкоголю.

Лікарі також відносять до факторів утворення тромбів тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів в сім'ї.

Зв’язок із COVID-19

У МОЗ зазначають, що все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів, у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більшої частини померлих внаслідок COVID-19.

Читайте такожЛяшко назвав список протипоказань до щеплення від коронавірусуДослідження французьких та нідерландських вчених свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення.

"Попри те, що питання утворення тромбів у хворих на COVID-19 досі вивчається, методи його лікування та профілактики є доказовими та відомі лікарям. У будь-якому разі, тромбоз у хворих на COVID-19 – доволі поширене явище, яке може мати незворотні наслідки для життя людини", - резюмували в МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 12 тис. 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 тис. 055 осіб, померли від ускладнень хвороби – 720.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 млн 353 тис. 136 людей, одужали – 2 млн 796 тис. 597, померли – 82 тис. 318. Медики провели 15 млн 595 тис. 737 ПЛР-тестувань.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко