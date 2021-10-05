Так, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області на сьогодні відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Показники поширення COVID-19 у восьми областях України відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки.

Як свідчать дані з сайту Міністерства охорони здоров'я, це Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Зокрема, станом на 4 жовтня коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом перевищує допустимі 20% у Житомирській (20,3%), Сумській (22,9%) та Харківській (23,2%) областях.

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У Запорізькій (65,8%), Харківській (72,2%), Херсонській (71,2%) та Чернівецькій областях (67,7%) вище допустимих показників зріс рівень госпіталізацій.

У Закарпатській, Запорізькій, Рівненській та Херсонській областях показник динаміки рівня госпіталізацій наразі вище норми у 50%.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні вчора зафіксовано 9846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників, госпіталізовано 1881 особу та зафіксовано 317 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2469856 осіб, одужали – 2268752, померли – 57206. Медики провели 13003972 ПЛР-тестування.

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Автор: Наталія Хаджі