За даними НАН, також в Україні на COVID-19 стали більше хворіти діти та люди віком 18–34 роки включно.

В Україні летальність від COVID-19 зросла до нового річного максимуму з локальним перевищенням позначки 4% для дат поблизу 1 липня 2021 року.

Про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації в Україні від Національної академії наук України.

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"Відзначимо також зростання спостережуваної летальності до нового річного максимуму з локальним перевищенням позначки 4% для дат поблизу 1 липня 2021 року", - йдеться в огляді.

Також в НАН відзначають поглиблення тенденції щодо зменшення віку у нових інфікованих коронавірусом та їх госпіталізацій, яке розпочалось іще минулого тижня.

"Таке зменшення відбулося за рахунок зростання не лише частки дітей серед нових випадків хвороби та госпіталізацій, а й частки людей віком 18–34 роки включно. Територіально таке зростання тією чи іншою мірою виявляється в усіх групах регіонів, але найбільше – у "Столичному регіоні", а також, дещо менше, на "Заході" та "Півдні", - вказують науковці.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу зафіксовано 598 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 з.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 19 2 млн 245 тис.275 осіб, одужали – 2 млн 181 тис. 925, померли – 52 тис. 756. Медики провели 11 млн 182 тис.527 ПЛР-тестування.

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Автор: Костянтин Гончаров