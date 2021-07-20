В Україні летальність від COVID-19 зросла до нового річного максимуму з локальним перевищенням позначки 4% для дат поблизу 1 липня 2021 року.
Про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації в Україні від Національної академії наук України.
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"Відзначимо також зростання спостережуваної летальності до нового річного максимуму з локальним перевищенням позначки 4% для дат поблизу 1 липня 2021 року", - йдеться в огляді.
Також в НАН відзначають поглиблення тенденції щодо зменшення віку у нових інфікованих коронавірусом та їх госпіталізацій, яке розпочалось іще минулого тижня.
"Таке зменшення відбулося за рахунок зростання не лише частки дітей серед нових випадків хвороби та госпіталізацій, а й частки людей віком 18–34 роки включно. Територіально таке зростання тією чи іншою мірою виявляється в усіх групах регіонів, але найбільше – у "Столичному регіоні", а також, дещо менше, на "Заході" та "Півдні", - вказують науковці.
Коронавірус в Україні
В Україні за минулу добу зафіксовано 598 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 з.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 19 2 млн 245 тис.275 осіб, одужали – 2 млн 181 тис. 925, померли – 52 тис. 756. Медики провели 11 млн 182 тис.527 ПЛР-тестування.
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