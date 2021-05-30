1 703 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 травня 2021 року.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За минулу добу госпіталізовано - 1330 осіб, летальних випадків - 84, одужало – 5 733 особи, здійснено тестувань за добу – 32 490.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 201 472 особи, одужало – 2 036 148 осіб, летальних випадків – 50 472, проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).
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