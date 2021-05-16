За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області.

В Україні станом на ранок, 16 травня, було зареєстровано 3620 нових випадків коронавірусної хвороби.

Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників, йдеться в опублікованих даних у Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

Так, до лікарень з коронавірусом потрапили 2208 осіб; виписано з лікарень 3845 пацієнтів, а загалом одужали 7921 людина. У суботу від коронавірусу в Україні померли 133 людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Читайте такожДуже висока смертність: інфекціоніст розповіла про фатальні помилки під час лікування COVID

За минулу добу було зроблено 17389 ПЛР-тестів на Covid-19 і 3848 тестувань методом ІФА. Також проведено 17674 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом з початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 2153864 особи; одужало - 1857724 людини; померли - 48075, проведено 9841788 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в Києві

Як повідомили в КМДА, у столиці за минулу добу виявили 137 хворих на коронавірус. Померла 21 людина. Одужали - 369.

"До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 114 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями", - йдеться в повідомленні.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 27, у Дарницькому – 25 та в Святошинському районі – 21 випадок.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За добу, 15 травня, щеплення проти COVID-19 в Україні отримали 6164 людини, повідомив голова МОЗ Максим Степанов на сторінці в Facebook.

"939238 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу - 939236 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 17086 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 556117 людей.

Коронавірус в Україні: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій