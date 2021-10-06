Серед захворілих на коронавірус за добу - 1 тисяча 186 дітей та 271 медпрацівник.

В Україні за добу 5 жовтня 2021 року зафіксували 12 тисяч 662 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ України у своєму Telegram-каналі.

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Також за минулу добу:

госпіталізували – 3 тисячі 745 осіб;

померли – 320 людей;

одужали – 4 тисячі 630 осіб.

За добу проведено 54 тисячі 386 тестів методом ПЛР.

Протягом доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 мільйони 482 тисячі 518 осіб;

одужали – 2 мільйони 273 тисячі 382 особи;

померли – 57 тисяч 526 людей;

проведено ПЛР-тестувань – 13 мільйонів 58 тисяч 358.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що пік захворюваності на COVID-19, в тому числі у зв'язку з поширенням мутованого варіанта вірусу "Дельта", очікується в кінці жовтня.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Минулої доби в Україні 117 тис. 234 людини вакциновано проти COVID-19. Як повідомили у прес-службі МОЗ, одну дозу отримали 58 тис. 659 людей, повністю імунізовані - 58 тис. 575.

Протягом доби працювали 887 мобільних бригад, 2 тис. 938 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 млн 300 тис. 774 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн 879 тис. 300. Загалом зроблено 13 млн 180 тис. 072 щеплення.

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Автори: Ольга Робейко, Катерина Гірник