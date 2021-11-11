Раніше противники вакцинації намагалися штурмувати "ковідну" лікарню.

Полтавські медики гідно відповіли місцевим противникам вакцинації, показавши реальні фото та відео з переповненого моргу та реанімації, де перебувають померлі й хворі на коронавірус.

Кадри опублікувало місцеве видання "Полтавщина", журналісти якого просили допустити їх до моргу. Раніше, 9 листопада, місцеві "антивакцинатори" намагалися брати штурмом п'яту міську лікарню, звинувачуючи лікарів у завищенні показників госпіталізації.

Сьогодні полтавські чиновники передали ЗМІ фото з секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро. Усі померлі там - невакциновані.

Також журналістам надали відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. На кадрах пацієнти, підключені до кисневих концентраторів або апаратів штучної вентиляції легень.

В Україні за добу виявили 24 747 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники. Також за добу було госпіталізовано 4778 осіб; зафіксовано 652 летальних випадків; одужали – 18 896 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Віолетта Орлова