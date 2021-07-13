9-річну дитину, яка отримала тяжкі вогнепальні поранення, передали медикам Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит".

Хлопчика, якого 12 липня підстрелили на Житомирщині, доправили із місцевої лікарні до Києва на гелікоптері Системи авіаційної безпеки МВС.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

9-річного хлопчика з міста Новограда-Волинського з тяжким вогнепальним пораненням транспортували до столиці. Боротьбу за його життя продовжать медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит".

"Це саме той екстрений випадок, коли заради порятунку дитини підняті всі сили, засоби і можливості Міністерства внутрішніх справ. Ми зробили все від нас залежне, щоб допомогти врятувати дитину", - сказав начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник.

Читайте такожВпав і не міг встати: у Львові рятувальники піднімали на ношах чоловіка з ожиріннямБлизько 12:30 у м. Новограді-Волинському медичний реанімобіль екстреної медичної допомоги доставив пораненого 9-річного хлопчика на стадіон "Авангард", де приземлився гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України.

Екіпаж рятувальників якраз брав участь у тактико-спеціальних навчаннях на Рівненщині, тому максимально швидко прибув у Житомирський регіон. Дитину супроводжували два лікарі-анестезіологи. Тепер за його життя будуть боротися лікарі "Охматдиту".

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині вже затримали військового з цілим арсеналом зброї, якого поліція вважає причетним до поранення хлопчика. За попередньою інформацією, дитина постраждала унаслідок необережного поводження зі зброєю.

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Автор: Поліна Кузенко