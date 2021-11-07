Спосіб лікування залежить від тяжкості стану пацієнта.

Лікар "ковідного" відділення Київської міської клінічної лікарні №3 Аріана Мохаммад розповіла про лікування від коронавірусу противників вакцинації, а також тих осіб, які купують підробні COVID-сертифікати.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" медик пояснила, що протокол лікування пацієнтів з коронавірусом абсолютно для всіх однаковий і залежить лише від тяжкості стану під час госпіталізації.

"Коли вони задихаються, їх під'єднуєш до точки кисню в момент перекладання з каталки на каталку наші пацієнти спілкуються з нами, наче на сповіді, тому зізнаються", - розповідає вона про спілкування з власниками фейкових документів про щеплення.

Також лікар емоційно висловилася щодо нещодавньої акції протесту "антивакцинаторів" у Києві.

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"Це взагалі розрив моєї свідомості і душі, тому що я розумію, що через деякий час ті, хто були там, опиняться в наших київських лікарнях. І вони також будуть займати койко-місце", - каже медик.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрій Годован