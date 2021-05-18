Підліток залишив передсмертне повідомлення та наклав на себе руки. Медикам не вдалося його врятувати.

Сьогодні, 18 травня, о 6 ранку в лікарні помер 15-річний Денис Родіков - син багатодітних батьків, які померли від ускладнень COVID-19.

Про смерть хлопця розповіла поліція Київської області.

Учора зранку Денис пішов із дому, лишивши в соцмережах допис про те, що має намір покінчити життя самогубством, а потім стрибнув з мосту. Поліція стверджує, що не чекала підтвердження про зникнення і розпочала пошуки одразу після того, як хлопець пішов з дому.

"Правоохоронці відстежували камери відеонагляду, встановили всі можливі зв'язки зниклого та тримали постійний контакт з усіма рідними та друзями Дениса. Для пошуків хлопця були залучені всі підрозділи поліції Фастівщини, оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, підключили аеророзвідку та кіберполіцію", - розповіли правоохоронці.

Читайте також"Нікому не потрібна": у Черкаській області з річки витягли бабусю, яка хотіла втопитися (фото)За словами поліцейських, задля маскування Денис викинув верхній одяг дорогою, в селищі Калинівка. Поліція постійно моніторила повідомлення на спецлінію "102" та встановила, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар.

У тяжкому стані його доставили до лікарні, де зранку юнак помер.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України - Доведення до самогубства.

Правоохоронці також опублікували фрагмент відео, на якому юнак каже, що хоче накласти на себе руки "не через школу" та не через те, що його "хтось булить", і показали відео з камер спостереження, де хлопець йде вулицями.

Правоохоронці закликали батьків чи осіб, які їх замінюють, та родичів не бути байдужими до проблем дітей.

"Цікавтесь їхнім дозвіллям, будьте терплячими, намагайтесь зрозуміти та підтримати у важку хвилину, розділяйте захоплення. Також звертаємося до підлітків. Якщо ваші однолітки демонструють, навіть жартома, підозрілу поведінку, повідомляйте про це дорослим. Закликаємо підлітків: спілкуйтеся зі своїм близьким оточенням. Віртуальний простір не допомагає у розв'язанні проблем. Діліться проблемами з близькими. Звертайтесь напряму до поліції Київщини та пам'ятайте, тут вам завжди допоможуть", - зазначили в поліції.

Трагедія родини Родікових: що відомо

У Київській області через коронавірус без батьків лишились 12 дітей. В Олександрівській лікарні від ускладнень COVID-19 померла багатодітна мати Діана Родікова - за тиждень після того, як через цю саме хворобу пішов із життя її чоловік Володимир.

Подружжя переїхало з окупованої Макіївки, мало п'ятьох рідних та сімох усиновлених дітей. Півтора місяця тому Діану Родікову нагородили званням "Мати-героїня".

Учора, 17 травня, з'явилася інформація, що 15-річний син Родікових стрибнув з мосту. Хлопець залишив повідомлення про намір покінчити життя самогубством та пішов з дому у селі Липовий Скиток. Юнака госпіталізували до лікарні у важкому стані.

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Автор: Катерина Комолова