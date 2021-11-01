За словами медиків, це перший випадок смерті вагітної, інфікованої коронавірусом, в їх лікарні.

В інфекційній лікарні Хмельницького вперше повідомили про смерть вагітної жінки, хворої на COVID-19. Померла була мамою 11 дітей.

Про це в коментарі МТРК "Місто" розповіла директорка закладу Оксана Піддубна.

"Померла днями в нас вагітна жінка вперше, яка є мамою 11 дітей", - повідомила Піддубна.

Наймолодшим пацієнтом з COVID-19 у лікарні називають дитину, якій лише 7 діб, а найстаршій хворій було 96 років.

"Але дедалі більше госпіталізується людей середнього віку все ж таки, 40-50 років. Серед тих, хто помирає, вік 65-70", - зазначила директорка.

При цьому всі вакциновані пацієнти з коронавірусом, які поступають до лікарні, за її словами, в основному одужують і виписуються швидко - на 5-7 день.

Загалом у міській лікарні 300 ліжкомісць для хворих на COVID-19.

"У порівнянні з попередньою хвилею значно важчий перебіг захворювання. Практично всі пацієнти, які поступають, є кисневозалежними. Проблем з подачею кисню до пацієнтів у нас не виникало", - розповів медичний директор КП "Хмельницька міська лікарня" Володимир Мойсюк.

При цьому жоден вакцинований проти COVID-19 пацієнт лікарні, кажуть медики, від наслідків коронавірусу не помер.

Раніше в Київській області через коронавірус без батьків лишились 13 дітей. В Олександрівській лікарні від ускладнень COVID-19 померла багатодітна мати Діана Родікова - за тиждень після того, як через цю саме хворобу пішов із життя її чоловік Володимир.

Читайте такожОксфордський словник назвав слово 2021 рокуЗгодом загинув 15-річний Денис, син багатодітних батьків Родікових. Після смерті батьків він стрибнув з мосту і помер в лікарні.

Коронавірус в Україні

За минулу добу, 31 жовтня, коронавірус в Україні виявили у 13 936 людей, зафіксовано 298 летальних випадків, 5 885 пацієнтів одужали. До лікарень потрапили 3 838 пацієнтів. Серед тих, хто захворів, 905 дітей та 111 медпрацівників.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова