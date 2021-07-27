За словами лікарів Охматдиту, трансплантації пройшли успішно, без ускладнень, нирки запрацювали. Діти щасливі та здорові.

Зі столичного Охматдиту виписали одразу трьох дітей, яким нещодавно пересадили нирки. Щасливчиками стали 9-річні Даша з Білої Церкви і Давид із Рівного та 14-річна Настя з Черкащини.

Про це повідомили на офіційній сторінці лікарні у Facebook.

"У дітей були вроджені вади розвитку нирок у термінальній стадії. Всі вони жили два-три роки в Охматдиті, оскільки потребували гемодіалізу", – розповів хірург-трансплантолог лікарні, доцент кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця Олег Годік, який, власне, і робив разом із командою лікарні цю операцію.

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За його словами, одна з дівчат чекала на трансплантацію в Білорусі, але їй пощастило отримати нову нирку саме в Україні.

Донором для Даші та Давида став чоловік з Рівного, родичі якого, після його смерті дали згоду на вилучення органів. Для Насті нирку привезли з Полтави.

Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) автоматично визначила пари донор-реципієнт. Після додаткових досліджень прийшло остаточне підтвердження імунологічної сумісності.

За словами Олег Годіка, трансплантації пройшли успішно, без ускладнень, нирки запрацювали. Діти щасливі та здорові.

Після пересадки нирки пацієнти в середньому два тижні перебувають у стаціонарі, потім ще два тижні – на реабілітації вдома. Потім – перший контрольний огляд в лікарні, після якого медики вирішують, чи зможе пацієнт повернутися до свого звичного життя. Тобто, в нашому випадку, йти в школу, гуляти з друзями і так далі.

Привітати дітей та побажати їм здоров’я завітали лікарі, медичні працівники лікарні, друзі, батьки, а також представники Національної поліції, бо Давид мріє стати у майбутньому саме поліцейським.

Нагадаємо, після ухвалення закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" розвиток цієї медичної сфери помітно пожвався. Якщо протягом усього 2020 року в Україні було зроблена 109 трансплантацій, то тільки за шість місяців 2021 року – 130.

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Автор: Вікторія Гордієнко