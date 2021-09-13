Нові правила карантинних зон можуть почати діяти наприкінці вересня - через тиждень після затвердження Кабміном.

Стало відомо, яким буде посилення карантину в Україні в рамках переходу до "жовтої" зони, раніше анонсованого МОЗ.

Як пише "РБК-Україна", Кабмін має намір затвердити на цьому тижні нові правила і обмеження для "жовтої" та "червоної" карантинних зон. У разі прийняття постанови уряду вони повинні набути чинності через тиждень. Відомо, що значні ослаблення, як і анонсувалося раніше, будуть для вакцинованих від коронавірусу.

За даними ЗМІ, Кабмін планує дозволити спортзалам, кінотеатрам та іншим культурним закладам дозволити не дотримуватися в "жовтій" зоні обмеження щодо заповнюваності за умови, що персонал і відвідувачі будуть щеплені. Примітно, що в цій зоні "поблажки" поширять навіть на вакцинованих однією дозою. Відсоток щеплених поки не затвердили.

Також журналісти дізналися, що в Україні не будуть вводити обов'язкову вакцинацію для працівників сфери освіти.

У "червоній" зоні роботу ресторанів зупиняти не будуть за умови вакцинації співробітників і відвідувачів. Вимагати будуть не одну, а дві дози вакцини, відсоток щеплених також поки не затверджено. Перевірки клієнтів будуть здійснювати за допомогою застосунку "Дія" - там вже доступний внутрішній ковід-паспорт. Для тих, хто не володіє смартфоном, дозволять використання паперових версій. Люди, яким протипоказана вакцинація, зможуть отримувати спеціальні довідки, пише ЗМІ.

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Обмежень на роботу громадського транспорту вводити не планують.

Передбачається, що нові правила "зон" почнуть діяти в Україні наприкінці поточного місяця.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував перехід України в "жовту" зону епідемічної небезпеки.

Він нагадав, що відповідно будуть встановлені додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються насамперед проведення масових заходів.

Міністр також підкреслив, що зараз ні в одному регіоні країни немає підстав для переходу в "червоний" рівень епіднебезпеки.

У столичному управлінні Держпродспоживслужби також кажуть, що зараз підстав посилювати карантин у Києві немає, але ситуація змінюється щодня.

Автор: Юрій Годован