Ігор Кузін повідомив, що вже найближчим часом МОЗ збирається оприлюднити розроблені норми.

Зараз МОЗ займається розробкою менш жорстких норм для вакцинованих українців, які будуть застосовуватись до них під час можливого локдауну.

Про це він розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він сказав, що в даний момент МОЗ займається переглядом карантинних норм та вимог.

"Вони обов'язково будуть. Ми хочемо, щоб до бізнесу або вже вакцинованих людей застосовувалися менш жорсткі норми, які стосуються карантину. Наприклад, бізнес зможе працювати або не буде регулюватися кількість людей на один квадратний метр", - розповів головний санлікар.

При цьому він уточнив, що подібні норми діятимуть і щодо вакцинованого робочого персоналу, і щодо відвідувачів закладів. Також Кузін повідомив, що вже найближчим часом МОЗ збирається оприлюднити розроблені норми.

Ситуація з коронавірусом в Україні

5 вересня в Україні було виявлено 773 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 635 осіб, 18 осіб померли.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 298 тис. 307 осіб; одужали - 2 млн 213 тис. 177; 54 тис. 001 померли.

Проти коронавірусної хвороби повністю імунізовані більш як 4,2 млн українців.

Автор: Олег Давигора