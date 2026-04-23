На дні озера в Китаї знайшли затоплене 600-річне місто: чим воно здивувало вчених

Коли дайвери дісталися до нього, вони виявили місце, яке було вражаюче незайманим, немов застиглим у часі.

Під водами озера Цяньдао в Китаї дайвери знайшли місто , якому 600 років. Воно відоме як Ши Чен (місто Лева) і порівнюється з Атлантидою через те, що добре збереглося.

Ші Чен сягає часів династії Східна Хань і розширювався за часів династій Мін і Цін. У період свого розквіту це був регіональний центр із повноцінною міською структурою, пише Daily Galaxy.

Місто, затоплене заради сучасного проекту

Ші Чен не зник природним чином. Його затопили в 1959 році, коли будували гідроелектростанцію, що створила озеро Цяньдао.

Відео дня

Зараз місто знаходиться на глибині близько 40 м під поверхнею. До затоплення в ньому кипіло активне міське життя з організованими вулицями, храмами та громадськими будівлями. Після завершення будівництва греблі вода, що піднімалася, поступово покривала ці споруди, не руйнуючи їх відразу.

Це затоплене місто дивовижно ціле

Головною особливістю Ши Чену вважається його збереження. Підводне середовище захистило споруди від впливу вітру, дощу та сонячного світла, які зазвичай руйнують стародавні споруди. Дайвери відзначають, що досі можуть розгледіти деталізовані елементи архітектури. Керівник місцевого туристичного відомства Цю Фен зазначив, що групі дайверів дуже пощастило:

"Як тільки ми занурилися в озеро, то знайшли зовнішню стіну міста і навіть підняли цеглу на підтвердження".

Вони також виявили, що на стінах і фасадах збереглися зображення драконів і феніксів. Великі ворота, кам'яні арки та сходи досі на місці, а в деяких місцях можна простежити цілі вулиці, що дозволяє зрозуміти, як було влаштоване місто.

Будівлі не зазнали такого ж рівня руйнування, як руїни під відкритим небом. Вода послужила захисним шаром, хоча й ускладнила доступ. З цієї причини довгий час Ши Чен залишався забутим. Лише на початку 2000-х років дослідники знову звернули на нього увагу. Тоді стало ясно, що під водою ховається одне з найбільш добре збережених затоплених міст у світі.

Сьогодні "підводна Атлантида" приваблює дайверів, вчених і документалістів з усього світу. Незважаючи на важкодоступність, Ши Чен залишається унікальним історичним об'єктом, який продовжує дивувати дослідників своєю збереженістю.

Інші новини науки

Раніше в Німеччині археологи знайшли римський канал, якому 2000 років. Цей водний канал, як з'ясували вчені, був повністю рукотворним.

А в Єгипті виявили ідеально круглий храм, якому 2000 років. Археологи розповідали, що храм включав у себе мережу водопровідної інфраструктури, що свідчить про важливість стародавнього міста та Нілу.

Вас також можуть зацікавити новини: