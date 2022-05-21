Евакуаційним потягом прибули 20 постраждалих.

До Львова прибув евакуаційний потяг з 20 пораненими з Дніпропетровської та Донецької областей.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, п'ятеро людей у важкому стані.

За його словами, пораненим нададуть допомогу у міських лікарнях.

"Більшість у стані середньої важкості після мінно-вибухових травм, п‘ятеро у важкому стані. Всі лікуватимуться та відновлюватимуться у наших міських лікарнях", - зазначив Садовий.

Зазначимо, з початку війни у Львові заявили про готовність приймати постраждалих від російських окупантів з інших областей.

27 квітня до Львова прибув спеціально облаштований 8-вагонний медичний поїзд Укрзалізниці. Першим рейсом вдалося перевезти 25 пацієнтів різного ступеню важкості.

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