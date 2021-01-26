В Україні діє 30 притулків для підтримки потерпілих від домашніх побоїв.

74 людини загинули торік через домашнє насильство. Загалом в Україні фіксують спалах побутових сварок — їх удвічі більше. Зокрема 208 тисяч скарг зафіксувала поліція торік.

Де сховатись від домашніх кривдників і чому побільшало агресії, про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожЕксперти назвали ознаки того, що ваш партнер емоційно жорстокий

Людмилі 30 років. Вона мама двох дітей. І два роки живе у постійному домашньому насильстві. Співмешканець табуреткою розбив жінці голову, відгамселив старшу дитину. Жінка схопила двох дітей і з речей, що встигла, і соцслужби терміново її перевезли до притулку. Людмила каже, що втекла б іще раніше, якби мала куди поїхати. Пощастило тепер, якраз неподалік відкрився притулок. Нині вона приховує, де живе. Далі планує влаштуватися на роботу, а дітей віддати у садочок.

В Україні діє 30 таких притулків для підтримки потерпілих від домашніх побоїв. Потрапити туди можна через гарячу лінію і через направлення соцслужб. Перебувати там — до 3 місяців. Більшість притулків переповнені.

Водночас кількість тих, хто скаржиться на домашнє насильство, вдвічі зросло. І відомо лише, що кожен десятий потерпілий звертається до поліції.

"У 2020 році до органів Нацполіції надійшло понад 208 тисяч звернень щодо вчинення домашнього насильства", — говорить Василь Богдан, заступник керівника Управління дільничих офіцерів поліції.

74 людини загинули торік через домашнє насильство. 141 особа під час таких побоїв дістала тяжкі травми, понад тисячу — легкі побої.

"2020 рік став переломним. Він вплинув на випадки домашнього насильства. Карантин став фактором ризику. Випадки насилля стали частішими та жорстокішими", — говорить Олена Кривуляк, керівниця департаменту національних гарячих ліній "Ла Страда-Україна".

У поліції наголошують, що не потрібно чекати тяжких наслідків, а дзвонити заздалегідь. Торік видали 47 тисяч заборонних приписів домашнім кривдникам.

Нагадаємо, що у Києві від 1 до 11 січня із заявами про домашнє насильство зверталося 743 особи. Зокрема, до поліції повідомляли 629 людей, решта телефонували на муніципальну гарячу лінію.

Домашнє насильство: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН