Samsung показала найдоступніший смартфон з 6-річною підтримкою: що він вміє

Samsung без гучних анонсів представила Galaxy A07 5G, який став найдоступнішим 5G-пристроєм в лінійці бренду. Зовні він майже не відрізняється від Galaxy A06, але отримав кілька помітних поліпшень, пише Android Authority.

В першу чергу, це 6,7-дюймовий IPS LCD-дисплей з частотою оновлення 120 Герц замість 90 Гц. Роздільна здатність екрана та непривабливий U-подібний виріз залишилися незмінними. Також стверджується, що дисплей забезпечує 800 ніт в режимі максимальної яскравості.

Головною особливістю новинки стала розширена програмна підтримка: Galaxy A07 5G отримає шість оновлень операційної системи. Смартфон виходить з One UI 8 на базі Android 16, що дозволить отримувати апдейти до Android 22, перевершивши навіть деякі флагманські моделі. Для порівняння, попередник Galaxy A06 5G підтримувався всього 4 роки.

Апаратне наповнення в основному повторює торішнє: чипсет MediaTek Dimensity 6300, 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення microSD до 2 ТБ. Ємність батареї залишилася 6000 мАг з підтримкою дротової зарядки 25 Вт. Камери також практично не змінилися – головний модуль на 50 МП повторює торішній сенсор.

У дизайні відбулися лише косметичні зміни: більш тонка бічна рамка, яскравий світло-фіолетовий колір корпусу танова конструкція заднього блоку камер. Galaxy A07 5G в конфігурації з 4 Гбайт пам'яті оцінили в 175 доларів, а версію з 6 Гбайт – $190.

Нагадаємо, днями в Україні вперше запустили 5G-зв'язок. Основна перевага цієї технології – швидкість передачі даних, яка становить близько 500 Мбіт/с на абонента.

Раніше стало відомо, що Apple повернула собі титул головного виробника смартфонів у світі, вперше з 2011 року обійшовши Samsung. Основною причиною зміни лідера називають успішний реліз iPhone 17, а також відмінні показники 16-ї лінійки.

