Новий Xiaomi оснастять рекордною батареєю 8000 мАг і найпотужнішим процесором

У мережі з'явилися подробиці про п'яту модифікацію смартфона Xiaomi 17 з приставкою Max. На цей момент лінійка складається з Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max і 17 Ultra.

Новинка не буде належати до Pro-сімейства, тому залишиться без другого дисплея на задній стороні, заявив авторитетний інсайдер Digital Chat Station. Зате Xiaomi збирається оснастити смартфон гігантською кремнієвою батареєю на 8000 мАг з швидкою зарядкою на 100 Вт. Потужність бездротової зарядки складе 50 Вт.

Для порівняння, базовий Xiaomi 17 поставляється з акумулятором 7000 мАг, а модель 17 Pro Max встановила рекордну ємність акумулятора в історії виробника, отримавши АКБ 7500 мАг. Такі показники забезпечують тривалий час роботи навіть при активному використанні – смартфон впевнено тримається до двох діб без розетки.

Як і інші флагмани лінії, 17 Max отримає флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, перископну камеру і плоский OLED-дисплей на 6,8–6,9 дюйма з піковою яскравістю до 3 500 ніт і ультратонкими рамками.

Прогнозується, що Xiaomi 17 Max дебютує в Китаї в квітні 2026 року. Чи вийде пристрій на глобальний ринок, невідомо.

Інсайдери та аналітики прогнозують несприятливі зміни на ринку смартфоніву2026 році. Очікується, що середня вартість нових моделей може зрости на 25%, при цьому за характеристиками вони можуть стати навіть гіршими.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни і потужності. У бюджетній категорії лідером виявився vivo Y200 GT, а добірку флагманів очолює iQOO 15.

