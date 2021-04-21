Кожна людина є різною і норми рівня статевого потягу не існує. Однак, якщо ви помітили зниження сексуального бажання і це викликає хвилювання та впливає на стосунки, є кілька універсальних порад для відновлення статевого потягу.
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Гінеколог Оксана Негрич на своїй сторінці в Instagram зазначила, що регулярні аеробні вправи та силові тренування, до прикладу, щонайменше 30 хвилин 5-6 разів на тиждень, підвищують витривалість, настрій, зовнішній вигляд і покращують лібідо.
- Менше стресу
"Відволікайтеся, шукайте шляхи подолання стресу на роботі та фінансових труднощів, оскільки це доведено впливає на лібідо", – переконує лікар.
- Більше відпочивайте
За словами медика, слід розділяти або делегувати домашні обов‘язки, просити про допомогу при догляді за дітьми, щоб мати час на відпочинок і сон.
"Якщо жінка перевтомлена, звідки сили на секс?" – написала Оксана Негрич.
- Спілкуйтеся з партнером
Пари, які говорять відкрито і чесно, зазвичай формують сильніший емоційний зв’язок і мають кращий секс.
"Спілкування безпосередньо про секс, ваші вподобання, бажання і обов‘язково антипатії також сприяють позитивному налаштуванню на інтимну близькість", – додала медик.
- Виділіть час на інтим
Планування сексу за календарем може здатися штучним і неромантичним, однак встановлення інтимних стосунків пріоритетом в конкретний час, а не відкладання на невизначені терміни, коли будуть завершені всі справи, допомагає покращити сексуальний потяг.
- Додайте пікантності у своє статеве життя
За словами Оксани Негрич, у довготривалих стосунках зниження статевого потягу є закономірним.
"Спробуйте інші позиції, час доби або нове місце для сексу. Попросіть партнера витратити більше часу на прелюдію. Якщо пара відкрита до експериментів, секс-іграшки та фантазія можуть допомогти відновити сексуальне бажання. Встановлення регулярних вечорів побачень за межами дому – гарна ідея, оскільки спільне дозвілля, часто посилює інтимне задоволення", – наголосила вона.
- Відмовтеся від шкідливих звичок
В деяких випадках повинні бути виключені захворювання і стани, що призводять до зниження лібідо.
Оксана Негрич розповіла, що такі препарати існують, але дані стосовно їхньої ефективності і ризиків обмежені. Відтак призначення виправдане рідко.
"Ефективність різних біодобавок для підвищення лібідо, що масово продаються, взагалі не підтверджена різними дослідженнями. Повернення лібідо – це поступовий процес, чарівної пілюлі тут не існує", – додала гінеколог.
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