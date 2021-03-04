Більшість опитаних вважають, що сам чоловік має оплатити похід в ресторан на першому побаченні.

В Україні лише 5% опитаних громадян допускають секс після першого побачення.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

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Як зазначають соціологи, в умовах «першого побачення» респонденти частіше віддавали ініціативу чоловікам, аніж жінкам.

Так, 56% респондентів вважають, що запрошувати на побачення повинен чоловік, а 43% стверджували, що це залежить від обставин. Ще 1% опитаних не змогли відповісти.

При цьому 79% респондентів вважають, що сам чоловік має оплатити похід в ресторан на першому побаченні, а 18% - допускають, що це може бути спільна оплата. Ще 3% не змогли відповісти. Соціологи переконані, що у цьому моделюванні спостерігається стереотип: «чоловік активний, жінка пасивна» і кліше про те, що гроші та заробіток – це чоловіче, і він повинен нести фінансові зобов’язання перед жінкою.

Натомість секс після першого побачення допускають лише 5% опитаних, 44% вказали, що це залежить від обставин, а для 50% це недопустимо. Ще 1% не змогли відповісти. Водночас, як зазначають соціологи, це питання важко діагностувати через проблему "соціальної бажаності", і можливо серед тих, хто говорить, що це залежить від обставин, значна частина все ж таки допускає таку можливість.

Соціологи зазначили, що стосовно сексу після першого побачення дві третини жінок сказали, що це недопустимо. Водночас майже стільки ж чоловіків зауважили, що це залежить швидше від ситуації. Соціологи стверджують, що відсутність активної ролі жінок у цій сфері є відображенням еталонів сексуальної компетентності та суспільних очікувань: жінка не проявляє ініціативу та не погоджується на секс на першому побаченні, і це отримує схвалення. При цьому у чоловіків навпаки: чоловік, який не проявляє ініціативу втрачає у своїй маскулінності. Окрім цього, сексуальна компетентність чоловіків все ще передбачає, що чоловік більше повинен хотіти сексу, бути завжди "готовий". Норми жіночої сексуальної поведінки зворотні.

Крім того, ініціативу в сексуальних стосунках респонденти частіше поділяли між двома статями (49%). Попри це, 40% зазначали, що частіше секс ініціює чоловік, лише 6% – жінка. Соціологи зазначили, що в цих уявленнях реалізований стереотип щодо активної ролі чоловіка і пасивної ролі жінки в цілому, а не лише в сексуальній сфері.

Водночас, попри те, що відповідальність за інтимні стосунки представники різних статей часто розділяли між собою, відносна більшість віддавала тут першість чоловікам, при цьому це частіше робили жінки. Щодо заробітку грошей, то, на думку опитаних обох статей, ця відповідальність частіше за чоловіками. Хоча серед жінок 18% зазначили, що саме вони заробляють більше.

Також близько половини респондентів погодилися з тим, що для чоловіків секс важливіший, ніж для жінок, та що чоловіча дружба сильніша за жіночу. Натомість з тим, що чоловіки кращі керівники, ніж жінки, 19% цілком погодилися, 24% - скоріше погодилися, 34% - скоріше не погоджуються, і 21% - зовсім не погоджуються. Те, що жінка несе відповідальність за небажану вагітність більше, ніж чоловік, 24% цілком погодилися, 12% - скоріше погодилися, 20% - скоріше не погоджуються і 42% - зовсім не погоджуються.

Разом з тим, найбільш незгодні респонденти були з твердженнями, що жінка повинна слухатися чоловіка, що роль домогосподарки – повноцінна реалізація для жінки та те, що чоловіки зазвичай розумніші за жінок. Ці стереотипи є занадто архаїчними, тому через трансформацію ролей поступово зникають.

***Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 27-28 лютого 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 1500 респондентів віком від 18 років і старші під час телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

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Автор: Віталій Саєнко