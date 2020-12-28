Суперечки про те, чи доречний секс після вживання спиртного ведуться давно.

"Відносини" між алкоголем і сексом досить дивні. Спиртне може допомогти розкріпачитися і проявити сексуальну активність, а може накликати біду. Ось основні наслідки їхнього зв'язку.

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1. Алкоголь прибирає заборони

Він не підвищує лібідо як таке, але допомагає впоратися з тривожністю і подолати перешкоди, які заважали сексу. Переживання про фігуру або про те, чи вийде доставити партнеру оргазм, нерідко можна зняти парою келихів вина. Алкоголь спрощує комунікацію і створює бойовий настрій: нічого поганого не трапиться, передає cosmo.ru.

2. Спиртне допомагає зосередитися на сьогоденні

Один з головних факторів, що знижують бажання - стрес. Алкоголь знижує активність нейронів, а з нею і рівень занепокоєння. А хороший секс вимагає повного відволікання від проблем і нескінченного списку справ.

3. Підвищує приязнь до партнера

Дослідження показують, що люди після випивки вважають інших більш привабливими. Звичайно, впливають і тривалість відносин, і настрій, і зв'язок, але в цілому "картинка" стає кращою.

4. Підсилює бажання стати ближче

Алкоголь впливає на префронтальну кору мозку, що відповідає за емоції. Це дозволяє стати більш товариськими і обговорити, наприклад, виниклі почуття. Якщо хочеться дізнатися, як він насправді до тебе ставиться, випийте трохи вина. Але у великих дозах алкоголь виробляє зворотний ефект.

«Проти»

1. Деяким людям не можна пити

Хтось схильний до алкоголізму, а хтось приймає ліки, не сумісні зі спиртним. Так що позитивного ефекту можна не досягти, а тільки зіпсувати вечір.

2. Згода і засудження

Алкоголь може стати причиною непотрібних "подвигів" на зразок незахищеного сексу або втілення фантазій, які тобі не подобаються. Бувають неприємності і гірше, яких можна було б уникнути, якби спртне не сповільнило реакції.

3. Поганий секс

Великі дози алкоголю призводять до сексуальної дисфункції у чоловіків і зниження кількості змазки у жінок.

4. Відділення від партнера

Після великої кількості спиртного замість зосередження на моменті можна отримати повне відсторонення від усього.

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Автор: УНІАН