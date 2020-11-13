Не всі виділення - ознаки патологій. Деякі є нормою, причому навіть необхідною, говорить фахівець.

Є теми, які ніяково обговорювати навіть з найближчими подругами, і одна з них стосується жіночих виділень.

Лікар акушер-гінеколог Ольга Терьохіна розповіла, які з них є нормальною частиною життєдіяльності, а які можуть служити симптомами небезпечних хвороб, пише Cosmo.

Вісники статевого дозрівання

Приблизно за рік до першої менструації можна помітити сліди на спідній білизні. Ці виділення не мають ні кольору, ні запаху і свідчать про підготовку жіночого організму до досягнення статевої зрілості. Вони будуть супроводжувати вас до періоду настання менопаузи.

Здорова норма

Нормальні виділення мають слабкий кислуватий запах, неяскравий колір (від прозорого до світло-жовтого), не викликають подразнення слизових оболонок і дискомфорту. Вони виконують різні функції: захищають від інфекцій, допомагають сперматозоїду проникнути в організм або грають роль мастила при статевих контактах.

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Їх регулярна поява - ознака здорового функціонування твоєї репродуктивної системи. До речі, якщо ніяких виділень немає взагалі або відсутня менструація, варто звернутися до лікаря — це може служити сигналом порушень.

Після пологів

Протягом 3-8 тижнів після пологів нормою є наявність кров'янисто-слизових виділень, так званих «лохій» (не плутати з місячними).

Після аборту такі виділення протягом місяця теж вважаються нормою. У них не повинно бути неприємного запаху, а ти не повинна відчувати болю.

Не бійся рожевого

Домішка рожевого кольору з'являється у виділеннях при прийомі оральних контрацептивів або наявності внутрішньоматкової спіралі. Такі виділення називаються "споттінг" — вони з'являються в період адаптації до прийому протизаплідних засобів перші 3-4 місяці. Протягом цього періоду організм звикає до мікродоз гормонів або наявності стороннього тіла в порожнині матки. Але якщо ці виділення зберігаються понад 4 місяці, мають тенденцію до посилення або супроводжуються больовим синдром — це привід звернутися до лікаря.

Стоп-сигнали

Виділення насиченого жовтого, зеленого, коричневого або чорного кольору, які супроводжуються різким запахом, свербінням, температурою і болем внизу живота — це не норма. Вони свідчать про патологічні процеси в організмі. Причиною можуть бути запальні захворювання, такі як хламідіоз, гонорея, трихомоніаз, мікоплазмоз та інші.

Кров'янисті (не менструальні) або гнійні виділення — привід терміново звернутися до лікаря. Такі виділення можуть бути симптомами безлічі захворювань: хламідіозу, гонореї, кісти, ерозії шийки матки і навіть раку.

Молочниця - ворог комфорту

Молочниця - це захворювання, що викликається грибами роду Candida. Ці грибки вражають слизові оболонки, викликаючи свербіж, печіння, дискомфорт. Виділення носять "сирнистий" характер, через що в народі їх прийнято називати «молочниця». Ніякого різкого запаху при молочниці не буває.

Захворювання може бути викликано різними причинами: прийомом антибіотиків, зайвою інтимною гігієною з використанням антибактеріального мила або, навпаки, нехтуванням гігієною, вагітністю, цукровим діабетом, хронічним стресом, похибками в харчуванні, наприклад, вживанням пива, шампанського і солодкого.

Кандидоз потрібно лікувати вчасно, використовуючи індивідуально підібрані гінекологом препарати і схеми, а не однієї розрекламованої таблеткою.

Якщо вчасно і грамотно не пролікувати кандидоз, можуть з'явитися ускладнення: запальні процеси шийки, порожнини матки, сечовидільного тракту.

Тимчасові труднощі

Іноді ненормальні виділення носять тимчасовий характер, наприклад, внаслідок дисбактеріозу, при зниженні імунітету, ГРВІ, прийомі антибіотиків. Вони проходять самі з повним відновленням організму.

Під час овуляції (приблизно середина циклу) інтенсивність і густота виділень може збільшуватися. Те ж саме може бути і за кілька днів до місячних.

Під час сексу

Під час статевого акту достатня кількість секрету піхви, шийки матки і парауретральних залоз є важливою основою приємних відчуттів. В іншому випадку, якщо виділень недостатньо, ти ризикуєш отримати мікротріщини, свербіж, дискомфорт і приєднання інфекції.

Пам'ятай, що виділення з піхви, що не приносять дискомфорт, швидше за все, абсолютно безпечні. Але якщо змінилися їх кількість, колір, запах і консистенція, з'явилося роздратування, то варто звернутися до гінеколога негайно.

Жіночі виділення: що варто знати

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Автор: УНІАН