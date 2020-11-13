Є теми, які ніяково обговорювати навіть з найближчими подругами, і одна з них стосується жіночих виділень.
Лікар акушер-гінеколог Ольга Терьохіна розповіла, які з них є нормальною частиною життєдіяльності, а які можуть служити симптомами небезпечних хвороб, пише Cosmo.
- Вісники статевого дозрівання
Приблизно за рік до першої менструації можна помітити сліди на спідній білизні. Ці виділення не мають ні кольору, ні запаху і свідчать про підготовку жіночого організму до досягнення статевої зрілості. Вони будуть супроводжувати вас до періоду настання менопаузи.
- Здорова норма
Нормальні виділення мають слабкий кислуватий запах, неяскравий колір (від прозорого до світло-жовтого), не викликають подразнення слизових оболонок і дискомфорту. Вони виконують різні функції: захищають від інфекцій, допомагають сперматозоїду проникнути в організм або грають роль мастила при статевих контактах.
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Їх регулярна поява - ознака здорового функціонування твоєї репродуктивної системи. До речі, якщо ніяких виділень немає взагалі або відсутня менструація, варто звернутися до лікаря — це може служити сигналом порушень.
- Після пологів
Протягом 3-8 тижнів після пологів нормою є наявність кров'янисто-слизових виділень, так званих «лохій» (не плутати з місячними).
Після аборту такі виділення протягом місяця теж вважаються нормою. У них не повинно бути неприємного запаху, а ти не повинна відчувати болю.
- Не бійся рожевого
Домішка рожевого кольору з'являється у виділеннях при прийомі оральних контрацептивів або наявності внутрішньоматкової спіралі. Такі виділення називаються "споттінг" — вони з'являються в період адаптації до прийому протизаплідних засобів перші 3-4 місяці. Протягом цього періоду організм звикає до мікродоз гормонів або наявності стороннього тіла в порожнині матки. Але якщо ці виділення зберігаються понад 4 місяці, мають тенденцію до посилення або супроводжуються больовим синдром — це привід звернутися до лікаря.
- Стоп-сигнали
Виділення насиченого жовтого, зеленого, коричневого або чорного кольору, які супроводжуються різким запахом, свербінням, температурою і болем внизу живота — це не норма. Вони свідчать про патологічні процеси в організмі. Причиною можуть бути запальні захворювання, такі як хламідіоз, гонорея, трихомоніаз, мікоплазмоз та інші.
Кров'янисті (не менструальні) або гнійні виділення — привід терміново звернутися до лікаря. Такі виділення можуть бути симптомами безлічі захворювань: хламідіозу, гонореї, кісти, ерозії шийки матки і навіть раку.
- Молочниця - ворог комфорту
Молочниця - це захворювання, що викликається грибами роду Candida. Ці грибки вражають слизові оболонки, викликаючи свербіж, печіння, дискомфорт. Виділення носять "сирнистий" характер, через що в народі їх прийнято називати «молочниця». Ніякого різкого запаху при молочниці не буває.
Захворювання може бути викликано різними причинами: прийомом антибіотиків, зайвою інтимною гігієною з використанням антибактеріального мила або, навпаки, нехтуванням гігієною, вагітністю, цукровим діабетом, хронічним стресом, похибками в харчуванні, наприклад, вживанням пива, шампанського і солодкого.
Кандидоз потрібно лікувати вчасно, використовуючи індивідуально підібрані гінекологом препарати і схеми, а не однієї розрекламованої таблеткою.
Якщо вчасно і грамотно не пролікувати кандидоз, можуть з'явитися ускладнення: запальні процеси шийки, порожнини матки, сечовидільного тракту.
- Тимчасові труднощі
Іноді ненормальні виділення носять тимчасовий характер, наприклад, внаслідок дисбактеріозу, при зниженні імунітету, ГРВІ, прийомі антибіотиків. Вони проходять самі з повним відновленням організму.
Під час овуляції (приблизно середина циклу) інтенсивність і густота виділень може збільшуватися. Те ж саме може бути і за кілька днів до місячних.
- Під час сексу
Під час статевого акту достатня кількість секрету піхви, шийки матки і парауретральних залоз є важливою основою приємних відчуттів. В іншому випадку, якщо виділень недостатньо, ти ризикуєш отримати мікротріщини, свербіж, дискомфорт і приєднання інфекції.
Пам'ятай, що виділення з піхви, що не приносять дискомфорт, швидше за все, абсолютно безпечні. Але якщо змінилися їх кількість, колір, запах і консистенція, з'явилося роздратування, то варто звернутися до гінеколога негайно.
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