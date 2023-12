Дослідження показали, що вживання двох ківі в день протягом всього чотирьох тижнів може зміцнити імунну систему людини.

Ківі мають багато доведених переваг для здоров'я. Вони багаті вітаміном С і можуть підтримувати здоров'я травної системи, серця і очей.

Ківі містить розчинну і нерозчинну клітковину, що підтримує здоров'я на багатьох рівнях, починаючи з травної системи, пише Health. Розчинна клітковина підтримує здоровий мікробіом кишківника, а нерозчинна клітковина допомагає підтримувати регулярний стул. Дослідження показали, що клітковина, що міститься в ківі, може впливати на консистенцію стулу і час його проходження завдяки здатності утримувати воду більше, ніж клітковина в інших фруктах.

Ці переваги для травлення можуть допомогти тим, хто страждає запорами, знайти полегшення, збільшивши об'єм стулу та зменшивши час, який він проводить у травному тракті.

Відео дня

Крім того, ківі є чудовим джерелом вітаміну C, потужного антиоксиданту, необхідного для здорової імунної системи. Вітамін C допомагає захистити організм від окисного пошкодження, викликаного вільними радикалами. Окислювальний стрес, викликаний вільними радикалами, пошкоджує здорові клітини і відіграє роль у виникненні різних захворювань. Лише один ківі містить 64 міліграми (мг) вітаміну C, що становить 71% рекомендованої дози для чоловіків та 85% для жінок.

Дослідження показали, що вживання двох ківі на день протягом чотирьох тижнів може покращити функцію імунних клітин у людей з низьким рівнем вітаміну С.

Дієта, багата фруктами та овочами, може допомогти підтримати здоров'я серця за допомогою декількох механізмів, і ківі може зробити свій внесок. Наприклад, дослідження, яке вивчало споживання ківі та артеріальний тиск, показало, що учасники, які їли три ківі на день, мали нижчий кров'яний тиск, ніж ті, хто їв інші фрукти.

Окрім регулярних фізичних вправ, додавання ківі до збалансованої дієти може допомогти підтримувати здоровий артеріальний тиск.

Ківі також може позитивно впливати на рівень холестерину. Дослідження показали зв'язок між щоденним споживанням ківі та зниженням загального рівня холестерину.

Ківі може стати поживним доповненням до збалансованої дієти, особливо для тих, хто прагне схуднути. Вони дуже солодкі, але з низьким вмістом калорій, а це означає, що вони можуть задовольнити тягу, не збільшуючи споживання надмірної кількості енергії.

Ківі також містить харчові волокна, які збільшують обсяг раціону, не знижуючи при цьому калорій. Крім того, клітковина сприяє відчуттю ситості, що може допомогти запобігти переїданню. Один ківі містить близько 42 калорій і 2 г клітковини.

Цікаво, що ківі також може принести користь здоров'ю очей. Їх вражаючий склад поживних речовин може допомогти підтримувати оптимальний зір і знизити ризик вікових проблем із зором, таких як дегенерація жовтої плями і катаракта.

В цілому це потужний фрукт, багатий смаком і поживними речовинами. Незважаючи на свій невеликий розмір, він забезпечує значну кількість рекомендованої добової норми багатьох вітамінів і мінералів. Ківі багаті вітаміном C, міддю та вітаміном K і містять меншу кількість багатьох інших важливих поживних речовин.

Користь фруктів і овочів для здоров'я

Дієтологи і лікарі вже давно говорять про користь свіжих фруктів і овочів для здоров'я. А дієта на їх основі здатна принести велику користь здоров'ю серця. Тим, хто хоче бути здоровим і заодно тримати свою вагу в нормі фахівці радять звернути увагу на середземноморську дієту.

Вас також можуть зацікавити новини: