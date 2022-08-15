Вакцина Moderna отримала "зелене світло", як проти Omicron, так і проти оригінального штаму коронавірусу.

Великобританія стала першою країною, яка схвалила вакцину від COVID-19, яка націлена як на оригінальний вірус 2020 року, так і на штам Omicron.

Як повідомляє CNN, двовалентна вакцина Moderna отримала зелене світло від Агентства з регулювання лікарських засобів і медичних товарів (MHRA) після того, як було встановлено, що вона відповідає стандартам безпеки, якості та ефективності британського регулятора.

Половина бустерної дози "Spikevax bivalent Original/Omicron" націлена на оригінальний штам коронавірусу, а інша половина - на "Omicron".

Крім того, компанія заявила, що її оновлений бустер також продемонстрував "потужну" реакцію проти штамів BA.4 і BA.5.

"Жодних серйозних проблем з безпекою виявлено не було", - йдеться в повідомленні уряду Великобританії.

Оскільки COVID-19 продовжує мутувати, виконавчий директор MHRA д-р Джун Рейн наголосила, що бустер Moderna допоможе захистити громади.

"Перше покоління вакцин проти COVID-19, які використовуються у Британії, продовжує забезпечувати важливий захист від хвороби та рятувати життя. Ця двовалентна вакцина дає нам відточений інструмент у нашому арсеналі, щоб допомогти захистити нас від цієї хвороби, оскільки вірус продовжує поширюватися і розвиватися", - зазначила вона.

Поки що невідомо, коли громадяни зможуть отримати бустер. Об’єднаний комітет з вакцинації та імунізації Великобританії (JCVI) надаватиме консультації щодо введення вакцини.

Вакцину також подано на схвалення регуляторним органам Австралії, Канади та ЄС. Очікується, що ЄС затвердить вакцину до вересня.

Стефан Бансель, головний виконавчий директор Moderna, написав у Twitter, що він "в захваті" від схвалення вакцини.

"Це перший дозвіл на двовалентну вакцину, що містить Omicron. Ця двовалентна вакцина відіграє важливу роль у захисті людей у ​​Великобританії від COVID-19 напередодні зими", - сказав він.

Зазначимо, що Moderna – не єдиний виробник вакцин, який оновлює свої вакцини проти COVID-19.

У червні Pfizer і BioNTech випробували дві бустерні вакцини проти Omicron. У компанії заявили, що попередні результати показують значно вищу імунну відповідь, ніж поточні щеплення від коронавірусу.

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