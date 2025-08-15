Україна забезпечена ефективними вакцинами проти актуальних штамів COVID-19, - МОЗ

В Україні наразі підтверджено випадки захворювання на нові субваріанти коронавірусу: 80 хворих з Stratus та 2 – Nimbus.

Україна забезпечена вакцинами проти COVID-19, всі вони ефективні проти штамів, які наразі в циркулюють в нашій країні, заявив начальник відділу з профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики Міністерства охорони здоров’я України Олександр Заіка на прес-конференції в Media Center Ukraine.

Він нагадав, що для всіх українців вакцина від COVID-19 є безкоштовною. І вона наявна зараз в достатній кількості у всіх регіонах.

"На рівні країни продовжуємо співпрацю з Глобальним альянсом по вакцинах. В контексті рутинних та ковідних щеплень. Бо саме Глобальний альянс продовжує безкоштовно постачати для України вакцину в необхідній кількості, як для дорослих, так і для дітей", - підкреслив Заіка.

Він повідомив, що цього року для дітей вікової групи від 6 місяців буде доступна вакцина від виробника "Файзер".

"Вона буде доступна, сподіваюсь, вже з вересня", - зазначив представник МОЗ.

Щоб зробити щеплення він рекомендує звернутися до свого сімейного лікаря.

Заіка повідомив, що на сьогодні в Україні зафіксовано й підтверджено випадки захворювання на нові субваріанти коронавірусу штаму Омікрон: 80 випадків субваріанта коронавірусу Stratus та 2 випадки субваріанта Nimbus.

"Штам субваріант Nimbus - вже є два випадки. Останній був на Одещині. Спочатку ми зафіксували його на Вінничині. І по Stratus понад 80 випадків вже маємо. На щастя, ці штами не викликають тяжких захворювань та наслідків", - зауважив Заіка.

За його даними, цьогоріч значно випадків звернень за меддопомогою та проходження лікування в стаціонарах, в порівнянні з таким же періодом минулого року.

"За минулий тиждень зафіксовано понад 1 тис випадків. Але це менше, ніж аналогічний період минулого року. Було і до 5 тис випадків щотижня в аналогічний період. Зараз ми не говоримо про спалах, ми говоримо про зростання захворюваності саме в цей період часу, який мав місце і минулого року", - прокоментував Заіка.

Він закликав не нехтувати масками та вакцинуватись.

"Всі доступні вакцини зараз в Україні якісні та ефективні. Вони є в достатній кількості. І вони працюють проти тих штамів, про які ми згадали", - запевнив представник МОЗ.

Олексій Даниленко, в.о. Генерального директора Центру громадського здоров’я звернув увагу, що нові субваріанти коронавірусу легше поширюються серед молоді і дітей. Зокрема, у вигляді легких, безсимптомних форм.

"Якраз це може призводити до прихованого поширення інфекції", - підкреслив він.

За словами Даниленка, треба також пам’ятати про грип - потрібно вакцинуватись в тому числі від грипу. Він зазначив, що вакцина від грипу є в наявності і доступна вже зараз. Але вона не є безкоштовною, як вакцина проти COVID, нагадав Даниленко.

Поширення коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше у МОЗ інформували, що в Україні лабораторно підтвердили захворювання на нові випадки субваріантів коронавірусу Nimbus і Stratus.

Зазначалось, що випадок нового субваріанту коронавірусу "Омікрон" під назвою Nimbus у серпні виявили на Вінниччині.

Станом на вчора у відомства була інформація про 38 підтверджених випадків субваріанта коронавірусу Stratus та один випадок субваріанта Nimbus в Україні.

МОЗ звертало увагу, що субваріант коронавірусу Nimbus (NB.1.8.1), як і субваріант коронавірусу Stratus (XFG) наразі домінуючі у світі. Це нові мутації штаму "Омікрон". Там наголосили, що вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень.

