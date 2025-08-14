Ці штами швидше поширюються та зумовлюють тяжкий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом.

В Україні лабораторно підтвердили захворювання на нові випадки субваріантів коронавірусу Nimbus і Stratus.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ). Зазначається, що випадок нового субваріанту коронавірусу "Омікрон" під назвою Nimbus у серпні виявили на Вінниччині.

"Субваріант коронавірусу Nimbus (NB.1.8.1), як і субваріант коронавірусу Stratus (XFG) наразі домінуючі у світі. Це нові мутації штаму "Омікрон". Наразі в Україні підтверджено 38 випадків субваріанта коронавірусу Stratus та один випадок субваріанта Nimbus", - наголошують в МОЗ.

В повідомленні сказано, що, за світовою класифікацією ВООЗ, обидва субваріанти включені до переліку, як такі, що потребують моніторингу на рівні країн. Через специфічні мутації в білку-шипу субваріантів вірус швидше поширюється та зумовлює тяжкий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом. Захворіти можуть і раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

В МОЗ зазначають, що субваріант коронавірусу Nimbus не викликає тяжчий перебіг хвороби, ніж попередні варіанти. "Його характерний симптом - гострий біль у горлі. Решта симптомів субваріанта такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку", - сказано в повідомленні.

Субваріанту коронавірусу Stratus також не викликає тяжчий перебіг хвороби, ніж попередні варіанти, а його характерні симптоми - хриплий голос, а також нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

В МОЗ наголошують, що вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанту Omicron коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі. Щосезону вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції; представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Коронавірус знову повернувся в Україну - цього разу країну повільно, але впевнено вражає новий штам - Stratus.

Виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я України Олексій Даниленко пояснив, що наразі коронавірус Stratus - це один із двох найпоширеніших у світі. Другий за "популярністю" - (Nimbus).

