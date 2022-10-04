Наголошується, що в Україні наразі ситуація з коронавірусом доволі стабільна, очікувана і відповідає сезонності.

В Україні наразі ситуація з коронавірусом доволі стабільна, очікувана і відповідає сезонності.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Впродовж минулого тижня було зафіксовано майже 43 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус, це на 3% менше, ніж позаминулого тижня. Тобто зараз ситуація з коронавірусною хворобою доволі стабільна, очікувана і відповідає сезонності. Ми очікували пікових показників в останній тиждень вересня та на початку жовтня, і тому зараз ми наближаємось до пікових показників захворюваності", - зазначив він.

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Кузін додав, що на 7% за минулий тиждень зросли показники з госпіталізації – трохи понад 7 тисяч людей потрапили до лікарень. Відповідно зараз зайнято близько 16% ліжок, які були виділені для хворих на COVID-19.

За його словами, МОЗ не планує відновлювати повноцінні протиепідемічні норми по всій території країни, проте рішення про відновлення карантинних норм в повній чи частковій мірі може ухвалювати на своїй території місцева влада.

"Зараз захворюваність (на COVID-19 – УНІАН) на 30-32% менша, ніж в аналогічний період торік... Тому що частка вакцинованих людей зросла в 6 разів. І зараз ми маємо померлих в 6 разів менше, ніж в нас було в аналогічний період 2021 року. Тому вакцинація дійсно має доказову базу стосовно своєї ефективності і профілактики тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - наголосив заступник міністра.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19, але госпіталізація перебуває на контрольованому рівні.

Він додав, що країна забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби.

3 жовтня міська влада закликала киян повернутися до носіння масок у публічних місцях через зростання рівня захворюваності на COVID-19.

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