У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) пояснили, що треба знати про кашлюк і коли потрібно робити від нього щеплення дитині.
Як йдеться в повідомленні МОЗ, кашлюк – це інфекційне захворювання, яке вражає дихальну систему і проявляється в сильних нападах кашлю, які можуть тривати місяцями й навіть призводити до зупинки дихання у дитини.
Як зазначили у відомстві, уникнути важких проявів хвороби та ускладнень дозволяє вакцинація.
"Кашлюк – це захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні", – пояснили у МОЗ, підкресливши, що кашлюк особливо небезпечний для немовлят до 1 року.
У них хвороба може протікати з зупинками дихання (апное), що може спричинити смерть.
Симптоми кашлюка:
- спазматичний кашель (може тривати до 3-х місяців);
- помірний жар;
- нежить.
Хворобу можуть супроводжувати такі ускладнення:
- конвульсії;
- пневмонія (запалення легень);
- енцефалопатія (ураження головного мозку);
- апное (припинення дихальних рухів).
У МОЗ підкреслили, що єдиний надійний захист від кашлюка забезпечує вакцинація. Там пояснили, що в Україні проти кашлюка вакцинують чотирма дозами: у 2, 4, 6 та 18 місяців.
Щеплення роблять вакциною АКДП, що захищає одразу проти кашлюка, дифтерії та правця.
"Якщо ви або дитина пропустили щеплення за графіком, зверніться до лікаря і якнайшвидше надолужте його", – наголосили у МОЗ.
Як повідомляв УНІАН, 9 березня в ЮНІСЕФ закликали українців дотримуватися графіку щеплень в умовах воєнних дій. Там зазначили, що великі скупчення людей, обмежений доступ до чистої води та умов для дотримання правил особистої гігієни спричиняють швидке розповсюдження інфекційних захворювань серед дітей та дорослих.