У МОЗ підкреслили, що особливо небезпечною ця хвороба є для дітей до 1 року.

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) пояснили, що треба знати про кашлюк і коли потрібно робити від нього щеплення дитині.

Як йдеться в повідомленні МОЗ, кашлюк – це інфекційне захворювання, яке вражає дихальну систему і проявляється в сильних нападах кашлю, які можуть тривати місяцями й навіть призводити до зупинки дихання у дитини.

Як зазначили у відомстві, уникнути важких проявів хвороби та ускладнень дозволяє вакцинація.

"Кашлюк – це захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні", – пояснили у МОЗ, підкресливши, що к​​​​ашлюк особливо небезпечний для немовлят до 1 року.

У них хвороба може протікати з зупинками дихання (апное), що може спричинити смерть.

Симптоми кашлюка:

спазматичний кашель (може тривати до 3-х місяців);

помірний жар;

нежить.

Хворобу можуть супроводжувати такі ускладнення:

конвульсії;

пневмонія (запалення легень);

енцефалопатія (ураження головного мозку);

апное (припинення дихальних рухів).

У МОЗ підкреслили, що єдиний надійний захист від кашлюка забезпечує вакцинація. Там пояснили, що в Україні проти кашлюка вакцинують чотирма дозами: у 2, 4, 6 та 18 місяців.

Щеплення роблять вакциною АКДП, що захищає одразу проти кашлюка, дифтерії та правця.

"Якщо ви або дитина пропустили щеплення за графіком, зверніться до лікаря і якнайшвидше надолужте його", – наголосили у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в ЮНІСЕФ закликали українців дотримуватися графіку щеплень в умовах воєнних дій. Там зазначили, що великі скупчення людей, обмежений доступ до чистої води та умов для дотримання правил особистої гігієни спричиняють швидке розповсюдження інфекційних захворювань серед дітей та дорослих.

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