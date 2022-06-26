Дитина знаходиться в стабільному стані. Її життю нічого не загрожує.

Вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район Києва. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку. Наразі вона перебуває у стабільному стані.

Про це повідомили на Facebook-сторінці НДСЛ "Охматдит".

За словами лікарів, її життю нічого не загрожує.

"Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Спеціалісти Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиття та садна. Дівчинці була надана висококваліфікована медична допомога. Дитину прооперували, зараз вона знаходиться в стабільному стані", - зазначили медики.

Раніше черговий лікар-хірург Сергій Ніконов повідомляв, що у дитини кілька поверхневих ран шиї, привушної ділянки, забиття тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку, поріз слизової нижньої губи.

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.

За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

Низка європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.

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