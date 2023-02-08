Дві маленькі помилки ледь не коштували життя сестрам-близнючкам.

На Львівщині 13-річні сестри-двійнята облисіли через передозування вітаміном А. Щоб стабілізувати стан дітей, знадобилося стаціонарне лікування, повідомляє Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

"У дитяче відділення лікарні звернулися з незвичайною проблемою. У обох дівчаток раптово випало все волосся, а шкіра на обличчі і тілі лущилася і відшаровувалася пластами. З'ясувалося, що причиною хворобливого стану підлітків став надлишок вітаміну А", – розповіли в лікарні.

За словами матері, її дочки мали надлишкову вагу і хотіли схуднути. Після декількох місяців дієти дівчаткам вдалося скинути вагу, але при цьому вони почали страждати від депресії, яку мати пояснила нестачею вітамінів на тлі схуднення.

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Лікар призначив дітям прийом вітаміну А. Проте далі трапилися дві серйозні помилки. Спочатку мати невірно розрахувала дозу препарату. Потім з'ясувалося, що вітаміни дуже смачні, через що дівчатка все літо потай від мами ласували вітамінами.

"Діти тривалий час приймали таку кількість вітаміну, яка в 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку", – зазначили лікарі.

Результатом стало спочатку лущення шкіри на обличчі і тілі, а потім – випадання волосся аж до повного облисіння. Також у дівчаток з'явилися сильні головні болі і болі в кінцівках.

Щоб встановити причину різкого погіршення здоров'я у сестричок, лікарі зробили безліч аналізів - в першу чергу на токсичні речовини, оскільки підозрювали саме отруєння.

"Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло після ретельного розбору анамнезу. Тривале перевищення дозування спричинило токсичність", - кажуть у лікарні.

Крім проблем зі шкірою і волоссям прийом надмірних доз вітаміну порушив роботу внутрішніх органів. Оскільки ніякого специфічного антидоту проти такого роду отруєння не існує, лікуванням для дівчаток стала відміна прийому вітамінів і просто час, необхідний на відновлення.

"Зараз у дівчаток вже почало відростати волосся. Дівчатка радіють, а мама ще трохи хвилюється", – кажуть лікарі.

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