Просте спостереження за птахами може уповільнити старіння мозку, - вчені

З віком структурна складність і організація нашого мозку починають зменшуватися.

Спостереження за птахами - це більше, ніж просто приємний спосіб скоротати час. Дослідження припускає, що професійні навички орнітолога змінюють мозок таким чином, що це може допомогти уповільнити вікове зниження когнітивних функцій. Про це пише discoverwildlife.

Відзначається, що нейробіологи вже знали, що набуття нових навичок змінює мозок. Наприклад, вивчення нового виду спорту або мови призводить до незначних змін в активності і структурі мозку.

Щоб з'ясувати, чи впливає спостереження за птахами на мозок, Ерік Вінг з Йоркського університету в Канаді провів сканування мозку людей, які намагалися визначити різних птахів. Учасники були з різних місцевих клубів любителів спостереження за птахами і активного відпочинку на природі, але 29 були досвідченими орнітологами, а 29 - новачками. Обидві групи були схожі за віком, статтю і освітою.

Відео дня

Спочатку вони бачили зображення птаха. Потім їм потрібно було визначити того ж птаха серед безлічі схожих видів. Вони зробили 72 спроби визначити 18 різних видів птахів, включаючи шість місцевих і 12 немісцевих. У статті сказано:

"Як і очікувалося, експерти краще за новачків справлялися з ідентифікацією птахів, особливо тих, які мешкали в їх місцевості. Це збіглося з підвищеною активністю в трьох областях мозку, які, як відомо, беруть участь в обробці візуальної інформації, увазі і робочій пам'яті (яка допомагає нам утримувати і обробляти інформацію протягом коротких проміжків часу). Ці ж три області також були структурно більш щільними і складними".

В цілому, це говорить про те, що процес навчання ідентифікації птахів і подальша практика цього навику з часом призводять до змін у мозку.

Важливо, що з віком структурна складність і організація нашого мозку починають зменшуватися. Ця тенденція спостерігалася як у експертів, так і у новачків-орнітологів, але у експертів вона була менш виражена.

"Це свідчить про потенційне уповільнення вікового зниження когнітивних функцій", - кажуть Вінг і його колеги в своєму дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Neuroscience.

Іншими словами, набуття навичок, отриманих в результаті спостереження за птахами, може бути корисним для когнітивних здібностей у міру старіння людей.

Дослідження підтверджує ідею про те, що завдання, які вимагають розумових зусиль, допомагають розвивати когнітивний резерв - здатність мозку добре функціонувати, незважаючи на старіння або пошкодження.

Новини здоров'я

Нещодавно вчені Університету Південної Данії провели дослідження, щоб перевірити, чи може одна тільки їжа викликати аналогічну реакцію. Замість того щоб знижувати температуру, вчені скоротили кількість певних поживних речовин у раціоні і ретельно виміряли реакцію організму в контрольованих умовах.

Вас також можуть зацікавити новини: