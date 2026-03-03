Удар по 'хмарі' Amazon: дрони пошкодили дата-центри на Близькому Сході

Два об’єкти серйозно пошкоджені, клієнтам радять переносити дані до інших регіонів.

Хмарний підрозділ компанії Amazon повідомив про тривалі збої у своїх сервісах після того, як дрони пошкодили кілька дата-центрів на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Зазначається, що безпілотники безпосередньо влучили у два об’єкти в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Ще одна атака сталася поблизу центру обробки даних у Бахрейні, де було пошкоджено інфраструктуру.

У компанії зазначили, що працюють над відновленням роботи сервісів, однак через характер фізичних пошкоджень відновлення може бути тривалим. Наразі клієнти компанії стикаються з підвищеною кількістю помилок та обмеженою доступністю сервісів.

Два з трьох регіональних центрів обробки отримали значні пошкодження. Третя зона працює у штатному режимі, хоча "деякі сервіси зазнали непрямого впливу через залежність від постраждалих об’єктів".

Клієнтам у регіоні рекомендується створити резервні копії даних і за можливості за можливості користуватися ценрами в інших регіонах. Загалом компанія управляє 123 зонами дата-центрів у 39 регіонах світу.

Видання Business Insider зазначає, що Amazon евакуювала персонал і закрила доступ принаймні до одного з центрів обробки даних після того, як вони зазнали структурних пошкоджень і затоплення внаслідок атак останніх днів.

Війна на Близькому Сході – головні новини

Після ударів поблизу Ормузької протоки десятки танкерів із нафтою застрягли в Перській затоці та не ризикують проходити ключовий морський коридор, що порушує логістику в регіоні та може поставити під загрозу виробництво нафти.

2 березня Іран заявив, що буде обстрілювати всі судна, які спробують пройти через Ормузьку протоку. Загроза зі сторони Ірану для танкерів, що проходять через протоку, сприяє значному підвищенню світових цін на нафту.

Крім того, євро продовжив падіння через невизначеність щодо термінів відновлення поставок нафти з регіону. Головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн попередив, що затяжна війна може спричинити стрибок інфляції в єврозоні.

