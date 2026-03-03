Користувачі масово видаляють ChatGPT зі своїх телефонів – що відбувається

OpenAI піддалася критиці через співпрацю з Міністерством оборони США.

Американські користувачі масово відмовляються від ChatGPT – 28 лютого, коли OpenAI оголосила про контракт з Міністерством оборони США, кількість видалень зросла на 295%. Для порівняння, з січня по лютий середній добовий показник видалень становив близько 9%, пише TechCrunch.

Невдоволення відбилося і в оцінках: в останні дні додаток ChatGPT отримав на 775% більше оцінок з однією зіркою з п'яти. Крім того, завантаження впали на 13%.

Паралельно з цим різко зріс інтерес до конкурента. Завантаження застосунку Claude, розробники якого відмовилися надавати Пентагону повний доступ до ШІ, зросли на 37% у п'ятницю і на 51% у суботу.

Компанія Anthropic відмовилася від співпраці з Міноборони США, посилаючись на побоювання щодо можливого застосування їхніх ШІ-моделей для спостереження за американцями і створення повністю автономної зброї. У той час як OpenAI погодилася надати свій ШІ для "секретної мережі" військового міністерства.

За даними Appfigures, у березні 2026 року Claude вперше обійшов за популярністю ChatGPT в американському App Store і посів перше місце в загальному топі. При цьому ще в січні додаток чат-бота від Anthropic не входив до топ-100.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів. Найближчі суперники – Perplexity і Google Gemini. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

УНІАН писав, що творці ChatGPT можуть збанкрутувати вже до середини 2027 року. Ключова проблема OpenAI полягає в тому, що значна частина користувачів використовує безкоштовні версії чат-ботів, тому вони швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити.

