Бетонування і заглиблення під землю: Шмигаль розповів про плани захисту енергооб’єктів

Один з пріоритетів - захист транзиту електроенергії та газу всередині країни.

В рамках підготовки до наступної зими Міністерство енергетики зосередиться на відновленні зруйнованої росіянами генерації, захисті транзиту електроенергії та газу та створенні трикратного запасу енергообладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр енергетики Денис Шмигаль під час брифінгу за підсумками засідання РНБО повідомив, що перший напрямок роботи - допомога енергетичним компаніям у відновленні знищеного обладнання основної генерації.

Другий пріоритет - захист транзиту електроенергії та газу всередині країни на рівні державних компаній. Йдеться про НЕК "Укренерго", яка відповідає за транзит електроенергії, а також оператора газотранспортної системи та НАК "Нафтогаз України", що забезпечують транзит газу територією України і збереження палива у підземних сховищах.

Шмигаль поточнив, що йдеться про "захист другого рівня" – облаштування укриттів або заглиблення об’єктів під землю з бетонуванням. Це має забезпечити не лише захист від ударних дронів, а й протиракетний захист ключової інфраструктури.

Запас обладнання

Окремий напрямок – формування резерву обладнання.

"Ми працюємо з партнерами, щоб не лише закуповувати обладнання і по 6-9 місяців чекати на його виготовлення. Ми працюємо, щоб створити трикратний запас обладнання – ми поставили собі такий норматив, трикратний запас від того, який був знищений цієї зими. Все необхідне буде зберігатися в Україні та за її межами", - наголосив міністр.

Він додав, що Європа, враховуючи український досвід, також усвідомлює необхідність створення власних запасів енергетичного обладнання. Питання виробництва, пришвидшення процедур закупівель – зокрема за принципом прямих контрактів, подібно до закупівель зброї – та формування резервів планують винести на наступний енергетичний "Рамштайн".

Ще один важливий напрямок підготовки - розвиток розподіленої генерації.

"Ми говоримо також з державними компаніями стосовно створення альтернативної розподіленої генерації. Проєкт на цей рік включає 392 МВт – це те, що буде створювати "Нафтогаз", і 92 Мвт - те, що буде створювати оператор газотранспортної системи", - зазначив Шмигаль.

Запаси газу

Ключовим елементом підготовки до зими залишається закачка газу в підземні сховища. План передбачає накопичення щонайменше 13 млрд кубометрів газу – на рівні цьогорічного показника. За словами Шмигаля, поточний рік Україна проходить доволі впевнено з точки зору наявних обсягів палива, водночас держава підстраховується імпортом газу та співпрацею з партнерами.

Міністр також додав, що президент поставив завдання залучити понад 5 млрд євро під час наступного енергетичного "Рамштайну" для підготовки України до наступного опалювального сезону.

Запаси газу в Україні - останні новини

У 2025 році Україна імпортувала 6,47 мільярда кубометрів газу, оновивши п’ятирічний рекорд. Держава змушена закуповувати за кордоном рекордні обсяги газу через масовані російські обстріли, які призвели до падіння внутрішнього газовидобутку, та вкрай малі запаси "блакитного палива" у газосховищах за підсумками опалювального сезону 2024/25 року.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у лютому Україна збільшила споживання газу на 30% у порівнянні з минулим роком через погодні умови. При цьому запасів газу у газосховищах, найімовірніше, вистачить для проходження опалювального сезону.

