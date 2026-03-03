Грошей катастрофічно не вистачає: стало відомо, скільки доріг цьогоріч відремонтує Україна

На сьогодні в Україні ремонту потребують понад 23 мільйони квадратних метрів доріг.

Україна в цьому році повинна відремонтувати 21,5 мільйона квадратних метрів доріг. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"21,5 мільйона квадратних метрів доріг – це той обсяг ремонтних робіт, який нам необхідно виконати в цьому році. Ми забезпечені ресурсом 12,6 мільярда гривень, він закладений в бюджет", – повідомив державний діяч.

За його словами, грошей на ремонт доріг катастрофічно не вистачає.

Відео дня

"Ми обов’язково будемо звертатися за додатковим ресурсом. Це стосується прифронтових доріг", – каже Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України додав, що зараз про дороги треба говорити як про елемент військової логістики, а також як про інструмент, який може забезпечити евакуацію з постраждалих регіонів.

Раніше він повідомив, що ця зима виявилася найскладнішою для дорожньої галузі від початку повномасштабної війни. Різкі перепади температури, снігопади та льодяні дощі пришвидшили руйнування дорожнього покриття. Нині загальна площа деформацій на основних автошляхах перевищує 23 мільйони квадратних метрів.

Ремонт доріг в Україні – останні новини

Нещодавно прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. За її словами, насамперед йдеться про міжнародні та національні маршрути, які забезпечують військову логістику, евакуацію, доставку гуманітарних вантажів, функціонування громад і об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в прифронтових регіонах.

Свириденко підкреслила, що уряд і надалі нарощуватиме обсяги ремонту доріг та фінансування цих робіт. Наразі вже залучено понад 140 бригад – це майже тисяча працівників.

Зазначимо також, що раніше голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що в Україні критично не вистачає коштів на ремонт доріг – загальна потреба становить 51,3 млрд грн. За його словами, ключовою перешкодою для відновлення інфраструктури та залучення інвестицій є відсутність Дорожнього фонду.

Вас також можуть зацікавити новини: