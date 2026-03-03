'Ми не можемо пересувати ноги меру': Зеленський розкритикував Кличка за підготовку до зими

Для підготовки до наступного опалювального сезону Україні потрібно 5 млрд євро.

Рада національної безпеки і оборони затвердила план стійкості для кожної області та обласних центрів, окрім Києва. Столиця отримала додатковий тиждень, щоб допрацювати підготовку до наступного опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що на Київ чекатиме ще одна важка зима, якщо не буде плану.

"Сьогодні з усіх обласних регіонів незахищеним був тільки план столиці. Я попросив сьогодні на засіданні РНБО, щоб кожна людина відповідала за те, що буде робити. Є у столиці додатковий тиждень. Потрібно працювати на людей. Якщо не буде захищений план, то столицю чекає така сама зима", - повідомив президент.

За його словами, підготовка столиці до опалювалювального сезону виявилася слабшою, ніж в інших регіонах, хоча їй допомагали з усієї країни. До робіт були залучені кілька тисяч людей, а загалом працювали близько 250 бригад різного рівня.

"У такий складний час це питання всієї країни. Ніхто не знімає відповідальність, але ми не можемо пересувати ноги кожному меру. Вони повинні самі", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що для підготовки до наступного опалювального сезону Україні потрібно 5 млрд євро. Водночас, за його словами, багато громад уже мають досвід створення децентралізованих систем енергозабезпечення, і цей досвід може бути корисним столиці. Серед міст, які активно працюють у цьому напрямку, президент відмітив Харків, Миколаїв, Запоріжжя та Дніпро.

"Всі ці люди або групи людей працюють разом. Область працює разом з містом, немає ніяких конфліктів. Київська область, до речі, також на непоганому рівні з когенерації. І я вважаю, що весь цей досвід має перейняти Київ, взяти в свої руки і працювати", - заявив Зеленський.

Крім того, він додав, що через складу ситуацію в столиці до роботи над енергетичними питаннями в Києві може долучитися колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Я хочу, щоб Кубраков, якщо буде якась спільна робота зі столицею, допоміг, сконцентрувався саме на енергетиці. Але всі повноваження у мера, тому тут якщо вони захочуть, щоб держава їм допомагала, будемо допомагати максимально", - додав президент.

У свою чергу прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та великих міст, розроблених урядом, необхідно акумулювати 216 мільярдів гривень. Мета – забезпечити безперебійне життя громад в умовах війни та ворожих ударів по енергетиці.

За її словами, кожен план має чотири напрями:

захист об’єктів критичної інфраструктури;

розбудова розподіленої генерації;

забезпечення безперебійного теплопостачання;

забезпечення безперебійного водопостачання.

"Це задача для нас як для уряду вишукувати джерела як всередині держави, з державного бюджету, і за рахунок допомоги наших партнерів. У нас великі сподівання, що партнери допоможуть із закупівлею саме когенераційного обладнання, модульних котелень та резервних трансформаторів, які нам так потрібні для проходження опалювального сезону", - зазначила Свириденко.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готуються знову вдарити по інфраструктурі України. Тому він закликав тих, чия робота і служба захищати Україну від ударів, бути зосередженими весною, як і зимою, та на кожну загрозу треба реагувати і збивати російські цілі.

2 березня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, яке дозволить не виключати світло для деяких українців. Він також заявляв, що на відновлення та модернізацію енергетичного сектору потрібно понад 90 мільярдів доларів.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Росія продовжить завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі й після завершення зими. За її словами, уряд вже почав підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону. Зокрема, прем'єрка України тоді доручила обласним військовим адміністраціям спільно з міністерствами енергетики, фінансів та розвитку громад спільно з "Укренерго" розробити регіональні плани енергетичної стійкості.

