'Нафту закачували в трубу, коли вона горіла': Шмигаль розкрив пошкодження 'Дружби'

Росія атакувала дроном один з найбільших резервуарів нафти трубопроводу "Дружба". Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, в момент удару там було 25 тисяч кубометрів нафти, частину якої закачали в трубу, що призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу.
"Частину цієї нафти, в момент коли вона горіла, для уникнення техногенної та екологічної катастрофи качали в трубу. Нафта кипіла і, відповідно, велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу була пошкоджена високою температурою", - зауважив Шмигаль
Він додав, що після завершення дефектації (оцінки пошкоджень) буде пораховано кошторис, час і необхідні засоби, щоб все відремонтувати і мати можливість далі фізично управляти нафтопроводом.
Нафтопровід "Дружба" - останні новини
12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що 27 січня РФ атакувала нафтопровід "Дружба" через що було припинено транзит російської нафти через Україну в напрямку Словаччини та Угорщини
Втім Угорщина та Словаччина продовжують звинувачувати у відсутності постачань російської нафти саме Україну. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що супутникові знімки нібито підтверджують відсутність пошкоджень нафтопроводу "Дружба". На цю заяву відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що з супутника не можна побачити резервуар, який було пошкоджено.
Водночас оператор нафтотранспортної системи "Укртранснафта" заявила, що російська атака 27 січня завдала значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба"