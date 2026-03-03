'Не наш метод': у РФ заявили, що не вводитимуть санкції проти США через Іран

За словами Лаврова, США перестали керуватися принципами ООН.

Росія не буде вводити санкції проти США через війну проти Ірану. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, пишуть російські ЗМІ.

"Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємося. Але що стосується інших, я просто не бачу сенсу використовувати цей ресурс, до якого вдається виключно сам Захід, насамперед Сполучені Штати", - сказав він.

За словами Лаврова, жодна інша країна або міжнародна організація не наважиться вводити санкції проти США.

"Я вважаю, що це відображення глибинних змін і глибинних же проблем у світовій політиці. США прямо заявляють, що вони не будуть керуватися жодними принципами ООН, що вони будуть керуватися тільки інтересами своєї держави", - додав він.

Путін може стати єдиним переможцем у війні США з Іраном

Раніше оглядач Bloomberg Марк Чемпіон у своєму матеріалі висловив думку, що кремлівський диктатор Володимир Путін і вся Росія явно виграють від рішення президента США Дональда Трампа почати війну проти Ірану. За його словами, ця вигода буде зростати в міру продовження конфлікту.

Чемпіон зазначив, що операція США значно виснажить американські ракетні сховища – як для наступальних, так і для оборонних цілей – а також підніме світові ціни на нафту і природний газ, від яких залежить російська економіка і військовий бюджет. Він додав, що будь-яке тривале закриття Ормузької протоки або знищення експортних потужностей з видобутку нафти і газу в Перській затоці також може позитивно вплинути на експорт підсанкційних енергоносіїв РФ.

