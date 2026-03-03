Заміна 8 березня: що для українок готують депутати

Нове свято пропонується відзначати 25 лютого.

Для українок у Верховній Раді України готують заміну святу 8 березня. Про це йдеться у відповідному проєкті Постанови про встановлення в Україні святкового дня - День української жінки (№15052).

Цим проєктом постанови передбачається встановити в Україні свято - День української жінки, який відзначати щорічно 25 лютого.

Крім того, Кабінету міністрів України рекомендується розробити та затвердити протягом трьох місяців з дня ухвалення цієї постанови комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня української жінки.

У пояснювальній записці до проєкту постанови вказується, що він спрямований на визнання усталених традицій та вкорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі. У тексті йдеться:

"Зараз українська нація переживає період відродження, звершилася Революція Гідності та ведеться запекла війна з агресором - Російською Федерацією. Саме зараз відновлюється український погляд на світ та формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав’язаними традиціями минулої спадщини".

Так, зазначають автори проєкту постанови, досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня - "так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок".

"Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в Росії 1917 року. На противагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки - Лесі Українки, а саме 25 лютого", - йдеться у пояснювальній записці.

Зауважується, що ця святкова дата, яку пропонується увести в календар, "вже апробована суспільством, і десятиліттями відзначається українськими спільнотами на батьківщині та закордоном".

"Тепер же необхідно врешті закріпити офіційний статус цієї дати, яка вже визнана українським народом", - підкреслили автори проєкту.

Так, його метою є встановлення українського свята та "усунення спадщини колоніального минулого в культурному житті та побуті, очищення державного календаря від нав’язаних минулим дат, а також на визнання усталених традицій і вкорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі".

8 березня - деталі

Як повідомляв УНІАН, вперше свята, що нагадують сучасний Міжнародний жіночий день, виникли на початку XX століття.

День жінок мав офіційний статус державного свята в СРСР і зберіг його в Україні після проголошення незалежності. Дата 8 березня включена до переліку державних свят, з нагоди яких передбачено вихідний.

Останніми роками на тлі політики декомунізації періодично лунають ініціативи скасувати це свято в Україні.

