На Львівщині здорожчав проїзд у маршрутках: названо причини

Збільшення тарифів пояснюють подорожчанням пального та зростанням мінімальної зарплати.

На Львівщині підвищилася вартість проїзду у приміських та міжміських маршрутках орієнтовно на 10-15%. Мінімальна вартість поїздки зросла з 30 до 35 грн. Про це розповів голова правління Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту "Укравтотранс-Львів" Іван Велійка, повідомляє Zaxid.net.

За його словами, тарифи підвищили практично усі перевізники, які працюють на Львівщині.

"Перевізники піднімають тарифи з 27 лютого до 8 березня, хто коли готовий, зважаючи на необхідні процедури. Піднімають на 10-15%", – сказав Велійка.

Він зазначив, що вартість одного кілометра проїзду тепер становить від 2,3 до 2,7 грн – залежно від напрямку, а мінімальна вартість поїздки зросла з 30 до 35 грн. Голова правління прогнозує, що тарифи зростатимуть і надалі.

"Тому що все подорожчало. І це не останнє підвищення у світлі того, що зараз робиться з дизпаливом. Комуналка подорожчала, світло подорожчало, страховка подорожчала. Зарплату водіям підняли, податкове навантаження збільшилося", – пояснив Велійка.

Начальник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький повідомив, що перевізники поінформували обласну держадміністрацію про підвищення тарифів, як це передбачає процедура. Основні причини – подорожчання пального і "зарплатні питання".

"Мінімальна зарплата зросла, і певні підприємства змушені піднімати середню зарплату для збереження броні працівників. Торік це було на рівні 20 тис. грн, а цього року – 21,7 тис. грн", – додав Рудницький.

Як відомо, востаннє перевізники Львівщини підвищували тарифи на проїзд навесні 2025 року. Тоді вартість квитка зросла на 15-20%.

Ситуація з цінами на бензин в Україні

3 березня ціни на українських АЗС продовжили стрімко зростати через підвищене хвилювання на міжнародних ринках у зв’язку з загостренням геополітичної ситуації на Близькому Сході, на яке реагують оператори.

Так, мережі OKKO та WOG підвищили вартість бензину та дизельного пального одразу на 2 грн/л. Загалом від 18 лютого, на фоні ескалації та зростання світових цін на нафту, у вказаних мережах бензин і дизельне пальне подорожчали на 5 грн/л.

Як зазначив, директор консалтингової компанії "‎А-95"‎ Сергій Куюн, ситуація з пальним далека від апокаліптичних прогнозів. На його переконання, головна загроза сьогодні – це паніка.

Куюн прогнозує падіння цін, щойно іранський фактор зникне з порядку денного. За його словами, нафти у світі стане ще більше, адже видобуток в Ірані довгі роки був обмежений санкціями. Відповідно, ціни в Україні теж впадуть.

