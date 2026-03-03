Виробники розвивають нові типи зброї, яка має допомогти зупиняти навіть рій дронів.

Високоенергетична лазерна та мікрохвильова зброя, призначена для знищення дронів, підвищує свою роль в оборонній промисловості США та Європи. Як пише Forbes, технологія користується попитом у виробників на фоні загроз з боку можливих роїв дронів.

Позаштатний науковий співробітник Трансатлантичної програми оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі сказав, що країни Європі працюють над здатністю боротися з цією загрозою: "Вони або купують обладнання, або проводять навчання з використання дронів".

Як працюють лазерні системи зброї

Лазери добре працюють проти вертикальних цілей. Вони забезпечують високоточний ефект, що відрізняє їх від мікрохвильової зброї.

"Ви фізично пропалюєте діру у дроні протягом мілісекунд. Через тепловий вплив він починає або горіти, або дефлагрувати, або, якщо всередині є щось, що може вибухнути, воно вибухне через тепловий вплив", - сказав директор австралійської компанії Electro Optic Systems Андреас Швер.

За його словами, промені стають гострішою зброєю в холодну, ясну погоду. "Чим нижча температура та нижча вологість повітря, тим краща лазерна зброя. Чим холодніше повітря, як в Арктиці, тим краще вона працюватиме", – сказав Швер.

Швер додав, що його системи можуть знищувати 30 дронів за хвилину та мають можливості. Хоча компанія отримує багато запитів на військово-морські версії, існує високий попит на лазери для захисту критичної інфраструктури на суші – тенденція, яку він очікує, продовжиться.

Як працюють системи мікрохвильової зброї

Мікрохвильова технологія використовує альтернативний підхід до знищення дронів шляхом створення електромагнітних силових полів, пояснив Енді Лоуері, генеральний директор компанії Epirus Inc., яка спеціалізується на виробництві потужних систем мікрохвильової зброї.

"Лазерні системи схожі на чарівника, який вистрілює блискавку зі своєї руки. Ми ж робимо щось на кшталт заклинання туману, створюючи інтерференційне поле", – сказав Лоуері.

Збройні електромагнітні перешкоди можуть бути використані для створення зон перешкод для дронів. Вони діють на плати та електроніку.

За словами Лоуері, раніше компанії планували використати так званий вузькосмуговий підхід для створення інтенсивної пульсуючої стіни енергії. Ця техніка також може зупиняти двигуни автомобілів та човнів, створюючи ефект, подібний до так званого "синього екрану смерті" на комп’ютерах, сказав Лоуері. Компанія постійно співпрацює з американськими військовими , і Лоуері сказав, що спостерігає сплеск інтересу в міжнародному масштабі.

Безшумні вбивці дронів

Хоча ці технології по-різному знищують дрони, лазерна та мікрохвильова зброї пропонують схожі переваги. Обидва типи систем знищують широкий спектр дронів, включаючи дрони на оптоволокні.

При цьому лазерну зброю ви не бачите і не чуєте, а дрони просто падають. Автори зазначили, що використання зброї, яку неможливо виявити неозброєним оком, відображає зростаючу складність сучасної війни.

Поки інтерес до лазерної та мікрохвильової зброї продовжує зростати, перехоплювачі дронів залишатимуться поширеними в найближчій перспективі, як "одна з найперспективніших галузей, оскільки перехоплювачі дронів є дуже економічно ефективними".

При цьому безпілотники-перехоплювачі створюють проблеми з робочою силою. "Залежно від характеристик місцевості, для використання цих безпілотників-перехоплювачів часто потрібен оператор. Це проблема, з якою стикається Україна. Вони виробляють безпілотники-перехоплювачі у великих масштабах, але у них немає достатньої кількості операторів для їх використання. Навчання не встигає за темпами виробництва", – сказав журналістам Федеріко Борсарі, позаштатний науковий співробітник Трансатлантичної програми оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики.

Видання пише, що дрони принесли широкий спектр загроз у сучасний оборонний ландшафт та створили виклик багатьом звичайним видам зброї. Але з розвитком технологій, мікрохвильові та лазерні системи зброї неухильно набирають обертів, як рішення для боротьби з дронами. Щонайменше, вони пропонуватимуть підход "меча та щита" для захисту фіксованих позицій.

Реальне застосування лазерів проти дронів

Нагадаємо, що з грудня 2025 року на озброєння ЦАХАЛу офіційно стали новітні системи лазерного перехоплення Iron Beam ("Залізний промінь"). Під час ескалації на Близькому Сході ізраїльська армія вперше застосувала їх в реальному бою. Установки успішно знищила безпілотники, які запустили бойовики "Хезболли".

Система використовує промінь потужністю 100 кіловат для миттєвого випалювання цілей у небі. Система може перекривати дистанції від кількох сотень метрів до кількох кілометрів.

