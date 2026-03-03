Мерц використовує війну в Ірані, щоб схилити Трампа на бік України, - Politico

Одна з головних цілей Мерца – переконати Трампа чинити більший тиск на Путіна.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц встановив досить хороші відносини з президентом США Дональдом Трампом і, очевидно, скористається цим, щоб спробувати схилити його на свій бік з двох найголовніших для Європи питань - підтримки України та планів адміністрації щодо введення мит. Про це пише Politico з посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що на майбутній зустрічі в Овальному кабінеті Трамп може скористатися можливістю, щоб спробувати переконати Мерца підтримати його в питанні Ірану перед камерами.

Зі свого боку, Мерц сподівається, що його примирливий тон допоможе схилити Трампа на бік Європи у питаннях України і тарифів. Німецькі чиновники не очікують, що зможуть переконати Трампа з цих питань, але зберігають надію на поступовий прогрес, зазначає видання.

Одна з головних цілей Мерца – переконати Трампа чинити більший тиск на президента Росії Володимира Путіна з метою припинення війни в Україні шляхом посилення американських санкцій проти Москви, зазначають джерела. Для цього канцлер, ймовірно, розглядатиме боротьбу США проти режиму в Тегерані як більш масштабну боротьбу.

Як заявив прес-секретар Мерца Стефан Корнеліус: "Ми бачили в реакції Росії на дії США в Ірані, що тут знову простежується явне прийняття чиєїсь сторони, яке США не поділяють".

Зростання втрат Росії на полі бою, які вона більше не може компенсувати новобранцями, також може дати Мерцу можливість переконати Трампа чинити тиск на Росію, сказав Норберт Реттген, високопоставлений депутат від партії Мерца.

"У Росії є як військові, так і економічні проблеми, які наростають і стають все більш очевидними", – сказав Реттген. "Це певний новий фактор".

Іран і війна в Україні

Раніше ЗМІ відзначали, що оскільки операція Трампа проти Ірану є пріоритетним завданням для планувальників Пентагону і Білого дому, європейські чиновники побоюються, що він втратить інтерес до припинення війни Росії проти України.

При цьому Трамп на тлі операції США в Ірані в черговий раз звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що він передав занадто багато зброї Україні.

