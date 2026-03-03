Чи підтримують українці повне блокування Telegram: результати опитування

Згідно з результатами опитування, 38% українців дуже часто користуються месенджером.

Багато українців не підтримують повне блокування Telegram в країні. Проте більшість виступає за посилення контролю над роботою месенджера з боку правоохоронних органів. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Соціологічної групи Rating Group.

Згідно з результатами опитування, 76% українців не підтримують повне блокування Telegram в Україні. Ще 16% опитаних заявили, що підтримують блокування месенджера. Ще 8% респондентів сказали, що їм важко відповісти.

Також 67% опитаних зізналися, що вони користувалися Telegram за останній місяць. 38% респондентів уточнили, що заходять в месенджер дуже часто, а ще 20% заявили, що заходять в нього часто. Ще 17% респондентів зізналися, що протягом цього часу взагалі не користувалися Telegram.

Відео дня

Крім того, опитування показало, що 72% українців не вірять у те, що Telegram впливає на їхню особисту безпеку. 15% респондентів заявили, що месенджер позитивно впливає на їхню особисту безпеку, а ще 8% відповіли, що оцінюють вплив Telegram на свою безпеку негативно.

Говорячи про національну безпеку, 28% респондентів оцінили вплив месенджера негативно. Ще 13% опитаних заявили, що Telegram позитивно впливає на національну безпеку. Також 35% опитаних сказали, що не бачать впливу.

Опитування показало, що 52% українців підтримують посилення контролю над роботою Telegram з боку правоохоронних органів. Ще 41% опитаних заявили, що проти цього.

Довідка. Опитування проводилося з 26 по 28 лютого за допомогою телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Розмір вибірки склав 1000 респондентів у віці від 18 років. Похибка - не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95.

Буданов відповів, чи потрібно блокувати Telegram в Україні

Раніше глава Офісу президента України заявив, що Telegram-канали в Україні повинні бути зареєстровані, а їх власники - нести відповідальність за контент, який публікують. Він зазначив, що не варто повністю блокувати месенджер в Україні.

Буданов підкреслив, що впорядкувати роботу Telegram-каналів в Україні можливо. За його словами, це може багатьом не сподобатися.

Вас також можуть зацікавити новини: