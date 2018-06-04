На Житомирщині за загадкових обставин в одній квартирі померли двоє підлітків

2 червня на Житомирщині у квартирі виявили тіла двох підлітків. Розпочато кримінальне провадження.

Вранці 2 червня жителька с. Висока Піч на Житомирщині, повернувшись з роботи після нічної зміни, виявила у квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя.

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Вхідні двері були зачинені зсередини, тож довелось зламати замок, передає відділ комунікації поліції області.

На місці події правоохоронці слідів стороннього проникнення до квартири не виявили. За висновком експертів, причиною смерті підлітків стало отруєння невідомою речовиною.

Наразі у рамках розпочатого кримінального провадження триває встановлення усіх обставин.

Раніше п'ятеро мертвих людей в одному будинку знайшли в селищі Аули на Дніпропетровщині. Дві жінки та троє чоловіків перебували в різних кімнатах, а пози померлих свідчили, що смерть була миттєвою.