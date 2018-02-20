З'явилися подробиці загадкової смерті п'ятьох людей в одному будинку на Дніпропетровщині (відео)

Тіла виявили в одному будинку без жодних ознак насильницької смерті.

П'ятеро мертвих людей в одному будинку знайшли в селищі Аули на Дніпропетровщині. Дві жінки та троє чоловіків перебували в різних кімнатах, а пози померлих свідчили, що смерть була миттєвою.

Власницю будинку селяни називають благополучною, жінка працювала фельдшером, господарство вела охайно. Напередодні трагедії вона запросила у гості подругу та трьох чоловіків, аби відсвяткувати Масляну. Наступного ранку усіх п’ятьох уже неживими знайшов колишній чоловік власниці будинку, йдеться в сюжеті ТСН.

Тіла лежали в різних кімнатах – хтось на підлозі, хтось обперся на стілець. Жодного сліду насильницької смерті або самогубства не знайдено, загиблі були ошатно вдягнені, а у вітальні стояв святковий стіл, на якому були їжа та горілка.

"У різних кімнатах всі лежали, всі були вже мертві. Я не розумію, що могло статися!", - зізнався фельдшер станції швидкої допомоги Сергій Шурай.

Лікарі, які приїхали за викликом поліції, – це колеги загиблої господині будинку. Вони кажуть, що Жанна була чи не найкращим фахівцем на станції. "Фельдшер од Бога. Вона розумниця, талановита була, і добрячка", - характеризує колегу одна з медиків.

Хто загинув разом із нею – невідомо, бо поліція осіб чоловіків не розкриває, а селяни їх не впізнають. "Із міста якісь. Не аульські – це однозначно, бо це село б знало все", - кажуть сусіди.

Читайте такожУ Києві BMW вилетів на тротуар і на смерть збив жінку (фото)Правоохоронці вважають, що смерть людей стала наслідком отруєння газом або алкоголем. "Отруєння невідомою речовиною: або це чадний газ, або це алкоголь", - каже представник поліції Кам’янського Олена Тімченко.

Думки жителів села розділилися. "Якийсь фальсифікат алкогольних напоїв", - вважає керуюча справами Аульської сільської ради Лілія Цівка. Однак звідки він узявся – ще одна загадка, бо в місцевій крамниці такої горілки не продавали. "До нас вони навіть не заходили того вечора", - каже продавчиня.

Інші сусіди наполягають, що фельдшерка не була схожа на людину, котра ризикувала б неперевіреним спиртним. "Вона не пиячила", - кажуть вони та визнають версію з чадним газом більш ймовірною.

Дехто з людей навіть відчував дивний сморід чи то газу, чи то фарби, проте газовики, що були на місці трагедії, у цьому сумніваються. "Концентрації природного або чадного газу не було", - наполягає начальник міськгазу Кам’янського Григорій Макух.

Усі відповіді мають надати слідство та проведені в його межах експертизи.