"Казкове Балі": турист привіз до України екзотичне захворювання

Житель Запоріжжя під час відпочинку в Індонезії заразився рідкісним для України захворюванням.

Житель Запоріжжя привіз з відпочинку на острові Балі (Індонезія) екзотичну паразитарну хворобу – шистосомоз.

Про це з посиланням на обласний лабораторний центр повідомляє місцевий сайт 061. В Україні за останні 10 років таких випадків було лише два.

Запорізький хворий протягом майже року, перебуваючи в Індонезії, купався у прісних водоймах, а саме це основний шлях зараження шистосомозом поряд з пранням білизни в них, риболовлею; недотриманням правил особистої гігієни.

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У листопаді минулого року у запорожця з'явився свербіж шкірних покривів, сухий кашель, періодично підвищувалася температура. З часом збільшилися лімфатичні вузли, з'явилися геморагічні прояви, посилився свербіж. Напередодні звернення по медичну допомогу хворий за 2 тижні втратив 3 кг ваги, посилився кашель. Крім того, в легенях було виявлено патологічне утворення.

Фахівці лабораторного центру у біоматеріалі від хворого виявили збудник шистосомозу. В умовах інфекційного стаціонару хворий пройшов курс лікування специфічним протипаразитарним препаратом. Стан хворого дещо покращився, але попереду ще низка досліджень, які виключають наявність інвазії.

У масштабах планети шистосомоз відноситься до одного з поширених паразитозів людини – друге місце у світі після малярії. ВООЗ зазначає, що щорічно від нього помирають до 200 тисяч осіб.

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